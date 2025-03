“No hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López”: Petro se sinceró en su consejo de ministros

En un nuevo consejo de ministros televisado, el presidente Gustavo Petro como ha sido costumbre, dejó varias frases que llamaron la atención de los mismo funcionarios presentes en la reunión.

PUBLICIDAD

Lea también: “No ayude al traqueto”: El mensaje de Petro a los campesinos del Micay tras la liberación de los soldados

Una de ellas, fue cuando se refirió a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, de quien se refirió como la mujer que más veces lo traicionado en su vida.

“Claudia López me ha traicionado siete veces, no hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López (risas) en toda mi existencia. Acordaba conmigo una cosa y al otro día en la emisora decía lo contrario. En la cama matrimonial cambió la idea”, dijo Petro en un momento que fue captado por las cámaras de televisión.

Respuesta de Claudia López

Por medio de un video, la exalcaldesa Bogotá y actual candidata presidencial, Claudia López, le respondió al presidente Petro su frase:

“La verdad presidente que aquí el único que ha traicionado a Colombia es usted que traicionó el voto de confianza por el cambio de millones de colombianos incluido el mío. Como le duele presidente que yo al que paré en seco fue a Petro y no al metro. Supérelo presidente y de camas matrimoniales, mejor ni hablemos”, dijo López.

Anuncios de Petro sobre el Micay en el consejo de ministros

“La toma del Micay es una decisión militar. No retrocedemos, vamos para adelante, para atrás ni para coger impulso. Vamos por el total del Micay, pero eso no puede ser una acción militar exclusiva, si no repetimos los mismos fracasos recientes”.

PUBLICIDAD

Así lo manifestó el presidente Gustavo Petro Urrego al instalar la sesión del Consejo de Ministros público, este lunes en la noche, en la Casa de Nariño.

El mandatario explicó que la región del Micay “se ha convertido, en virtud de hacer trizas la paz, en una zona de producción cocainera de las más grandes del mundo”.