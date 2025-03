“No ayude al traqueto”: El mensaje de Petro a los campesinos del Micay tras la liberación de los soldados

Al término de la sesión del Consejo de Ministros público realizado en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro hizo un vehemente llamado al campesinado del Cañón del Micay para que trabaje de la mano del Gobierno nacional en la transformación de ese territorio.

Al respecto el mandatario manifestó: “Lo que piensa el Gobierno en el Cañón del Micay no es quemar ranchos, eso no está en nuestra cabeza; no es fumigar campos, no está en nuestra cabeza. Es transformar la economía por una que haga progresar. Y le pedimos al campesinado del Micay que nos ayude, que no ayude al traqueto, que nos ayuden. Sé que la mayoría quiere ayudarnos, votaron por nosotros, este es su Gobierno. Nosotros no los vamos a traicionar, mientras estemos aquí. Y ojalá sigan otros como nosotros”.

“Esto no es para hacer campaña. Es para decir la verdad. Los vampiros se achicharran cuando sale el sol, no los animalitos, sino los malos espíritus, las malas energías, la codicia. La codicia se achicharra si se expone al sol. El sol hace crecer la vida”, expresó.

Y sostuvo: “Entonces aquí estamos hablando de lo que pensamos alrededor del Cañón del Micay, que lo pensamos también para las zonas del conflicto, que están en las fronteras cada vez más, y en los puertos”.

Enfocar la acción policial en puertos y zonas de frontera

En este sentido, el mandatario expuso que en la mayor parte del país está bajando la tasa de homicidios, comportamiento que se viene presentando inclusive desde 1993.

Señaló que donde se ha presentado incremento de la violencia es en los puertos y las zonas de fronteras del país, que es donde hacen presencia las mafias del narcotráfico, por lo cual la Fuerza Pública debe enfocar su acción en estas áreas.

“Lo cierto es que la tasa de homicidio está bajando, lentamente, pero está bajando. ¿En dónde crece? En los puertos, porque los puertos los maneja la mafia, y en las zonas de frontera, porque las zonas de frontera las está manejando la mafia”, dijo.

“Los gobiernos dejaron abandonadas las zonas de frontera, como si no pensaran en Colombia, y un país es porque cuida sus fronteras, entre otras cosas, y eso se hace con el pueblo”, agregó.