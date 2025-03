La senadora Jennifer Pedraza reaccionó a la amenaza de Petro al Congreso por la Reforma Laboral

La reforma laboral se terminó hundiendo en el Congreso de la República, tras la ponencia negativa que presentó la oposición con el fin de ‘tumbarla’. Por esto, el presidente Gustavo Petro intentó dar la última batalla en redes sociales con el fin de presionar al Congreso para que se pensara dos veces rechazar la Reforma Laboral. A través de sus redes sociales el mandatario amenazó al Congreso, pero ahora la duda queda en el aire sobre si el mandatario cumplirá o no con su amenaza. Esto, por obvias razones, no cayó nada bien en el legislativo.

PUBLICIDAD

Lea también: Investigan la muerte de una joven brasileña que cayó desde un piso 16 en Medellín

En su cuenta de X el presidente Gustavo Petro publicó el siguiente mensaje a tan solo horas de que la Reforma Laboral se cayera en el Congreso: “Si la comisión VII hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia habrá una ruptura entre el Congreso y el Gobierno. Espero que no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia”.

Frente a esto, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza aseguró que “es inaceptable este pronunciamiento del presidente Gustavo Petro que llama y justifica la violencia, pronunciamientos con los que nunca voy a poder estar de acuerdo porque hay que defender en este país que las tres ramas del poder son independientes”.

De igual forma, la congresista María Fernanda Cabal también reaccionó a la amenaza del presidente y dijo: “No amenace Petro! Esto no es Venezuela. No se equivoque. Aquí hay separación de poderes y se deben respetar. Hoy ganó Colombia, ganó la democracia y espere lo que pasará con su Reforma a la Salud…“.

Finalmente, este nuevo rifirrafe entre el Gobierno y el poder legislativo del país tendrá serias implicaciones en la parte final del mandato de Petro, quien aún tiene casi dos años en el poder. Por esto, se espera que Armando Benedetti, el nuevo ministro del Interior, deberá hacer un trabajo arduo con el fin de reconciliar a la Presidencia con el Congreso.