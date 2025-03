La reforma laboral de Petro enfrenta duras críticas: Fenalco la tilda de inconstitucional

La reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate en Colombia. Fenalco, la Federación Nacional de Comerciantes, ha sido una de las voces más críticas, calificando la iniciativa como inconstitucional, inconveniente e inoportuna. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, expresó su preocupación sobre las posibles consecuencias negativas de esta reforma para el sector empresarial y el empleo en el país.

“Destruiría cerca de 452.000 empleos y solo beneficiaría a una minoría afectando a millones de colombianos que no tienen trabajo o que viven del rebusque. Por una parte no surtió el trámite de concertación ante la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales y no cuenta con análisis de impacto fiscal y, por otro, contiene disposiciones que son de reserva de ley estatutaria, entre otras irregularidades.

Como hemos venido diciendo, esta iniciativa no tiene en cuenta a los más de 3 millones de desempleados y los 14.514.000 colombianos que viven en la informalidad, que representan el 56% de la población ocupada“, indicó.

Argumentos de Fenalco contra la reforma laboral

Fenalco ha identificado varios puntos que, según su perspectiva, hacen que la reforma sea perjudicial:

Inconstitucionalidad: La reforma no fue discutida ni concertada en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, como lo exige la ley.

La reforma no fue discutida ni concertada en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, como lo exige la ley. Incremento de costos laborales: Se estima que los costos laborales podrían aumentar en un 34%, afectando especialmente a las micro y pequeñas empresas.

Se estima que los costos laborales podrían aumentar en un 34%, afectando especialmente a las micro y pequeñas empresas. Pérdida de empleos: Se proyecta que la reforma podría resultar en la eliminación de aproximadamente 452,000 empleos, afectando principalmente a trabajadores informales y de bajos ingresos.

Se proyecta que la reforma podría resultar en la eliminación de aproximadamente 452,000 empleos, afectando principalmente a trabajadores informales y de bajos ingresos. Impacto en la formalización laboral: La reforma no aborda adecuadamente la problemática de la informalidad laboral y podría, en algunos casos, incentivarla.

La reforma no aborda adecuadamente la problemática de la informalidad laboral y podría, en algunos casos, incentivarla. Costos adicionales por formación de aprendices: La propuesta de profesionalizar a los aprendices del SENA implicaría un gasto adicional de más de 3.6 billones de pesos para el sector productivo.

Reacción en el Congreso

La reforma laboral enfrenta dificultades en el Congreso. Ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado han expresado su intención de votar en contra del proyecto. Estos senadores, apoyados por partidos de centro y derecha, han redactado un documento para archivar la reforma, citando preocupaciones similares a las de Fenalco sobre su impacto en el empleo y la economía.

Posición del gobierno

El presidente Petro ha defendido la reforma, argumentando que es esencial para mejorar las condiciones laborales y reducir la informalidad en el empleo. Sin embargo, ha reconocido que la falta de consenso en el Congreso podría dificultar la aprobación del proyecto en su forma actual.

En resumen, la reforma laboral propuesta se encuentra en una encrucijada, enfrentando críticas tanto de gremios empresariales como de sectores políticos. La falta de consenso y las preocupaciones sobre sus posibles efectos económicos y laborales sugieren que se requerirán más discusiones y ajustes antes de que pueda avanzar en el proceso legislativo.