Presidente Petro anuncia proceso de paz y pagos por erradicación de cultivos de coca en el Catatumbo

El segundo Consejo de Ministros televisado se está transmitiendo en vivo a esta hora en distintos canales y uno de los primeros temas que abordó el presidente Gustavo Petro fue la compleja situación de orden público que atraviesa la región del Catatumbo, en Norte de Santander, a raíz de la incursión armada del Eln en ese territorio. Entre otras cosas, el primer mandatario sostuvo que se adelantará un proceso de paz en la zona y anunció un programa de sustitución de cultivo ilícito con miras a que las comunidades trabajen de la mano del Estado colombiano por transformar la economía regional.

Entre otras cosas, el primer mandatario señaló que si hay una transformación profunda del tejido social en la región, será más fácil llegar a la paz.

“Paralelamente, se desarrollará un proceso de paz en el Catatumbo. Como hemos dicho, es más importante hablar con los desarmados que con los armados. Pero ya son centenares las personas que con armas quieren dejarlas en el Catatumbo. Y, en esa medida, abrimos las puertas. El pacto social del Catatumbo es el acuerdo de paz posible. Se hizo con las comunidades. Estos decretos de conmoción concretan de manera sustancial el acuerdo de paz que construimos con las comunidades”, concluyó el presidente Petro.

Anuncian programa de erradicación de cultivos ilícitos

Quizás uno de los problemas más graves del Catatumbo tiene que ver con el narcotráfico y su rol en las economías de los grupos armados ilegales que operan en la región.

Si bien el presidente Gustavo Petro sostuvo que debe combatirse esta ecnomía ilegal, señaló que no lo hará con métodos tradicionales como la fumingación, pues consideró que se trata de una alternativa inconstitucional.

“No vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino una alianza. Es fundamental para que el Catatumbo progrese y sea una región tranquila. El método que vamos a utilizar se llama ‘Pagos por erradicación voluntaria de cultivos’. No es hoja de coca, no es cortar la mata dejando la raíz enterrada. No sirve. Pagar por erradicación de cultivos es toda la mata, incluyendo sus raíces”, sostuvo el primer mandatario.

Y recordó que esta estrategia ya había sido implementada por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y fue desechada por la administración de su antecesor, el exmandatario Iván Duque.