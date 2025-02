Peñalosa dice que quienes apoyan a Petro demuestran la “mala calidad de nuestro sistema educativo”

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa ha sido un acérrimo defensor del metro elevado de Bogotá debido a que buena parte del proyecto se estructuró durante su gobierno, que decidió cambiar los planes del ahora presidente Gustavo Petro, quien como alcalde de Bogotá buscaba implementar una línea subterránea. Pues bien, la conversación volvió a activarse en las últimas horas.

El presidente Petro se refirió al tema durante un discurso que hizo en el Teatro Colón de la capital, donde presentó a varios de los nuevos miembros de su gabinete ministerial.

“Preguntemos cómo está el metro elevado de Bogotá solamente. Y di algo crítico a ver qué te pasa en la prensa”, sostuvo el primer mandatario. “No van a disminuir los tiempos de viaje en Bogotá cuando se termine la obra y se use. No sé cuándo será, pero cuando pase, no disminuyen los tiempos de viaje en toda la ciudad”, advirtió el primer mandatario.

Pese a todo, ninguno de los análisis y las proyecciones que se han hecho sobre ese nuevo sistema de transporte en la capital concluyen que el metro no vaya a ahorrar tiempos de desplazamiento en Bogotá.

Peñalosa le dio dura respuesta al presidente Petro

Ante estas afirmaciones, el exalcalde de la capital Enrique Peñalosa se pronunció y criticó la posición que ha tenido el primer mandatario.

"Petro repitiendo la estupidez de que el metro elevado no mejora los tiempos de viaje y el subterráneo sí. La atontada MinTransporte asiente, confirmando sus capacidades (incapacidades) para el cargo. Y el 30% de la población que sigue apoyando a Petro es una demostración flagrante de la mala calidad de nuestro sistema educativo", concluyó el exmandatario capitalino a través de su cuenta oficial en la red social X.

Más tarde, replicó un estudio de la Universidad de Los Andes en el cual expusieron que las zonas por donde pasa el Metro de Bogotá han tenido un efecto inmobiliario positivo.

“El Metro que contratamos y que avanza bien, pese a todos los esfuerzos de Claudia López y Petro para pararlo, es tan beneficioso que incrementa los valores de los sectores por donde pasa. Lo mismo hace TransMilenio, de acuerdo a varios estudios”, concluyó Peñalosa.