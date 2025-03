Mafe Cabal dio detalles sobre cuál será su política de seguridad si es presidenta: acabará con las mesas de diálogo

María Fernanda Cabal sigue siendo una de las precandidatas presidenciales que más fuerza ha ido agarrando en el país, esperando tener la capacidad de ser la candidata de la derecha de Colombia. Por esto, ha ido compartiendo ideas sobre sus políticas de seguridad y Gobierno, con el fin de ir atrayendo posibles electores que la puedan acompañar de cara a las elecciones del 2026.

En su cuenta de X Cabal dijo: “Yo no prometo, yo me comprometo. Eliminar las Mesas de Diálogo con Terroristas y recuperar la autoridad del Estado.Colombia ha sufrido más de seis décadas de violencia por parte de grupos criminales disfrazados de actores políticos. El ELN, las FARC y sus disidencias no buscan la paz, sino el control territorial, el narcotráfico y la extorsión. Cada intento de negociación ha fortalecido su poder criminal y dejado a las víctimas sin justicia”.

Por esto, María Fernanda Cabal dijo que la política de seguridad tendrá cinco claves, las cuales son:

Fin total de negociaciones con terroristas. No se dialoga con asesinos ni secuestradores. Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía, con tecnología e inteligencia para desmantelar estas estructuras. Reforma judicial profunda para que los terroristas paguen cárcel sin beneficios ni impunidad. Cooperación internacional efectiva para cortar el financiamiento del crimen transnacional. Desarrollo económico en zonas afectadas, cerrando el camino al reclutamiento criminal.

Con esto, Cabal sentenció que “la historia es clara: la paz no se negocia con asesinos, se impone con autoridad, justicia y una política de seguridad sin concesiones”.

Aún así, todavía hay varios factores que determinarán los candidatos para la siguiente elección presidencial del 2026; sobre todo teniendo en cuenta que en la derecha colombiana hay por lo menos unos cinco precandidatos presidenciales que buscarán quedarse con la Presidencia.