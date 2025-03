“Petro está escondiendo los muertos”: Katherine Miranda sobre las cifras de homicidios en Colombia

La polémica en Colombia por las cifras de homicidios al año está al rojo vivo, ya que el presidente Gustavo Petro aseguró que bajaron considerablemente durante su Gobierno, a comparación de los de Duque, Santos y Uribe. Esto, aunque pareciera motivo de celebración oculta un motivo, el cual es que el Gobierno habría cambiado la forma de medición, por lo que la estadística bajó drásticamente. Esto lo aseguró la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien se fue contra el mandatario.

PUBLICIDAD

Lea también: Las autoridades reportan un grave choque múltiple en la vía La Vega - Bogotá: hay congestión vehicular

“Gustavo Petro miente en las cifras y les demuestro por qué. En el año 2023 el Ministerio de Defensa sacó de la manga una nueva metodología para contar los muertos en Colombia y eliminaron de la edición, por ejemplo, las bajas en operaciones de la fuerza pública, también cuando supuestamente no hay intención de causar el homicidio”, aseguró la representante.

De igual forma, Miranda siguió con la declaración diciendo: “Y por eso es que hoy maquilan las cifras. Hoy están mintiendo al país diciendo que han disminuido homicidios. O sorpresa cuando usted compara las cifras de Medicina Legal, que sí tiene los estándares rigurosos con los que se venían en otros gobiernos, nos damos cuenta que para el 2023 dijo que hubo 14.033 homicidios. Pero el gobierno de Gustavo Petro dice que en el 2023 solo 11.031 homicidios”.

Finalmente, la representante increpó al mandatario y aseguró que si el país fuera tan bien como él asegura no habría conmoción interior y no habría por lo menos tres departamentos al borde de la guerra. Miranda le pidió al mandatario dejar de ocultar los muertos del país y ser responsable con este tipo de cifras, las cuáles están dando un panorama que no es acorde a la realidad del país.