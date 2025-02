El ministro de Educación, José Daniel Rojas, reprobó su tesis de maestría en la Universidad Nacional

José Daniel Rojas, actual ministro de Educación, se encuentra en el centro de la polémica después de que su tesis de maestría en Ciencias Económicas fuera reprobada en la Universidad Nacional. La tesis titulada “Pertinencia y Efectos de un Programa de Trabajo Garantizado en Colombia” no cumplió con los estándares académicos exigidos por los jurados, lo que resultó en una calificación desfavorable.

La noticia rápidamente se difundió en las redes sociales, causando un torrente de reacciones, en especial por el hecho de que Rojas ocupa una posición de alto perfil en el gobierno de Gustavo Petro. Esto desencadenó una serie de comentarios y críticas por parte de internautas y figuras públicas, quienes no tardaron en opinar sobre el incidente.

Vicky Dávila lanzó fuerte pulla luego de que Daniel Rojas reprobara su tesis de maestría

Una de las reacciones más comentadas fue la de la periodista Vicky Dávila, quien no dudó en compartir su opinión en su perfil de X, donde afirmó:“El ministro de EDUCACIÓN Daniel Rojas reprobó su tesis de maestría. Jajajajaj no, no, nada más que decir. Este Gobierno es el monumento a la mediocridad. La realidad supera la ficción.” Con estas palabras, Dávila criticó duramente tanto al ministro como al gobierno de Petro, utilizando el incidente como una muestra de lo que considera una falta de competencia en el gobierno.

La Universidad Nacional se pronunció sobre la tesis del ministro de Educación

Tras la controversia generada, la Universidad Nacional emitió un comunicado aclarando la calificación de la tesis de Rojas. En el comunicado, la institución explicó que “tras la sustentación pública, la tesis fue calificada como reprobada. Según el concepto de los jurados, el documento, en su estado actual, presenta debilidades en términos teóricos y de rigor conceptual. Además, las respuestas del estudiante a las preguntas formuladas durante la defensa no fueron consideradas satisfactorias.”

Este pronunciamiento dejó claro que el ministro podría volver a presentar su trabajo para corregir los problemas señalados o incluso cambiar el tema de su tesis. La universidad agregó que “el estudiante tiene la opción de reescribir su documento para subsanar las falencias identificadas o, si lo considera pertinente, cambiar su tema de tesis, siempre en cumplimiento de las normas establecidas por la universidad.”