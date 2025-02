Atención: Vicepresidenta Francia Márquez se iría del Ministerio de la Igualdad

Sobre el mediodía de este miércoles 26 de febrero varios medios de comunicación han señalado que la vicepresidenta Francia Márquez habría renunciado a su cargo como ministra de la Igualdad del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Vale decir, sin embargo, que se espera que se mantenga en su cargo de vicepresidenta. El periódico El Espectador señaló que la información fue confirmada por “fuentes del alto Gobierno”. En su reemplazo llegaría Carlos Rosero, un antropólogo y líder afro que es reconocido por promover la Ley 70 que ampara los derechos de las comunidades negras en Colombia.

La molestia de Francia Márquez con Benedetti y Laura Sarabia

Esta renuncia es un capítulo más de la larga novela que empezó a escribirse después del Consejo de Ministros televisado que se transmitió en vivo en los canales nacionales a comienzos de febrero.

En ese espacio, Francia Márquez criticó duramente al entonces jefe de Gabinete y próximo ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la canciller Laura Sarabia, quien se venía desempeñando como canciller.

“Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen de este Gobierno y las cosas que comparto de este Gobierno. Y no me parecen en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle respéteme, que soy la vicepresidenta. Y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esa persona que tiene gran parte de responsabilidad con lo que está pasando. Se lo digo de cara al país”, indicó Francia Márquez durante el Consejo de Ministros televisado.

La salida de Francia Márquez, además, se da solo unas horas más tarde de la renuncia de su viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, Nelson Lemus, en medio de un escándalo de presunto acoso sexual.