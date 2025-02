“Hay que reelegir el proyecto”: Petro por fin habló claro sobre las elecciones del 2026

Gustavo Petro fue sincero durante la alocución presidencial de este domingo 23 de febrero y dejó claro que, sin importar si es él o si es alguien más, es fundamental seguir por el camino por el cual va Colombia.

Petro no fue específico sobre una posible reelección propia, aunque tampoco descartó la idea. Lo único que señaló primordialmente fue decirle a los colombianos que deben seguir confiando en su proyecto, el cual seguramente confía en que continúe durante el período presidencial 2026-2030, asegurando que será la manera de encontrar más justicia y equidad para todo el país:

“La nación colombiana será muy fuerte y poderosa. Será el corazón del mundo y de la vida. Fue la promesa de campaña y debe cumplirse en esta generación. El tema no es si me reeligen o no, hay que reelegir el proyecto y el programa, hay que hacer más y más y más. Esto apenas comienza, este nuevo comienzo de la patria colombiana es el comienzo de una democracia real, viva y multicolor, es el comienzo de una justicia con quienes nos lo merecemos”, aseguró el presidente.

Asimismo, el jefe de Estado fue muy claro al señalar que aquellas personas que quieran hacer parte de los funcionarios públicos, lo más importante es que se rijan bajo lo que dice la Constitución de 1991:

“Si quieren seguir gobernando, hay que hacerle caso a la constitución de 1991, aquí construimos el estado social de derecho, Me tocó ser el presidente del corazón del mundo, Colombia es la esperanza de la humanidad a través de su exuberancia vital porque la humanidad debe apoyar la vida y negarle los espacios a los guerreros de la muerte, la codicia”, concluyó Gustavo Petro.