“Soy un demócrata”: Gustavo Petro ‘echó al agua’ a altos funcionarios que no quisieron hablar con él

Gran polémica se levantó este fin de semana cuando se dio a conocer que Armando Benedetti sería el nuevo Ministro del Interior. Tan solo un día después se reveló que Susana Muhamad será la nueva directora del Departamento Planeación Nacional.

Entonces, en la noche de este domingo 23 de febrero, Gustavo Petro concedió una alocución desde Chicoral, Tolima, y aunque no habló de las dos temáticas expuestas anteriormente, sí expuso a algunos de los altos funcionarios de su Gobierno.

En contexto: Armando Benedetti sería el nuevo Ministro del Interior; su quinto cargo en el gobierno Petro

El presidente tocó diversos temas relacionados con la violencia que ha sufrido nuestro país a lo largo de los años, también señaló a quienes han sido culpables históricamente de estas luchas, aunque no tocó el tema de Benedetti ni de Muhamad.

De todas maneras, el presidente dio a conocer que tuvo un problema con altos funcionarios, posiblemente refiriéndose a los ministros, quienes no quisieron hablar con él durante la semana anterior.

Petro dejó claro que no se molestó por el hecho que no estuvieran de acuerdo con él, sino porque es consciente de la importancia que tiene dialogar para llegar a acuerdos por el bien de todo el país:

“El viernes no quisieron hablar conmigo algunos altos funcionarios y eso que yo soy el jefe de Estado. Mal hecho y no porque no quieran hablar conmigo porque yo soy un demócrata, sino porque al pueblo hay que enseñarle a dialogar”.

“Democratizar es entregarle el poder al pueblo y aquí el poder que ha existido es el poder de la oligarquía y la demostración máxima que el poder lo tiene la oligarquía, no el presidente, es que el presidente se hizo elegir contra viento y marea. Un pueblo mayoritario lo apoya, en una democracia el voto es sagrado, pero el presidente elegido por el pueblo no lo vuelven sagrado, sino que lo humillan”.