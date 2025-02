Gustavo Petro incentivó una gran movilización campesina nacional “nos devolverán a la masacre”

El presidente Gustavo Petro ofreció una alocución en la noche de este domingo 23 de febrero, donde habló de diferentes temas como los problemas que ha tenido con altos funcionarios, la justicia de este país basado en el caso de ‘Epa’ Colombia o las necesidades de Colombia para avanzar.

Entonces, el jefe de Estado aseguró que necesitaban hacer una nueva movilización campesina para que no les pasen por encima a sus derechos.

El presidente, quien habló desde Chicoral, Tolima, hizo énfasis en que es necesario volver a las calles para protestar por sus derechos y no permitir que se pasen por encima,

“Yo sí los convoco y las convoco a usted mujer y hombre campesino, que toca volver a la sangre de 1971, no a derramarla, sino a la pasión, que toca convocar una gran movilización campesina, nacional, pacífica pero decidida. Que el pueblo no se puede callar.

Entonces, Petro puso un ejemplo conocido por muchos para ser más específico con sus palabras: Las movilizaciones tanto en 2021 y 2022 “Necesitamos levantar la bandera de nuevo porque lo que hicimos en 2021 y 2022 no se puede olvidar ni dejar pasar a la historia porque nos devolverán a la masacre”

Finalmente, aseguró que es necesario continuar por el camino por el que va Colombia:

“La nación colombiana será muy fuerte y poderosa. Será el corazón del mundo y de la vida. Fue la promesa de campaña y debe cumplirse en esta generación. El tema no es si me reeligen o no, hay que reelegir el proyecto y el programa, hay que hacer más y más y más. Esto apenas comienza, este nuevo comienzo de la patria colombiana es el comienzo de una democracia real, viva y multicolor, es el comienzo de una justicia con quienes nos lo merecemos”