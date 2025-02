Petro le echó la culpa a la Corte Constitucional por el alza de las tasas de interés del ICETEX

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) ha comunicado una decisión que ha causado preocupación entre los estudiantes beneficiarios de créditos educativos. A través de una carta enviada a los usuarios en periodo de pago, el Icetex anunció que, debido a la compleja situación fiscal del país, se suspende el subsidio a las tasas de interés para quienes están en proceso de cancelación de su deuda. Este cambio implicará un aumento en las cuotas mensuales de los créditos.

Ante esto, carias personas están responsabilizando al presidente Gustavo Petro por descuidar las finanzas del país, algo que no le gustó para nada al mandatario, quien, como acostumbra, le tiró la pelota a otros. En este caso el presidente le echó la culpa a la Corte Constitucional por el alza de las tasas; el mandatario argumentó que la corte tumbó un artículo que beneficiaba a los estudiantes del ICETEX.

Petro aseguró que “fue la corte constitucional, en su sabiduría aunque no entienda las razones, la que por mayoría decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero para créditos en el interés, que el gobierno logró aprobar en el Congreso. Pregunto ¿por que la derecha colombiana grita ahora porque no hay subsidios a la tasa de interés de créditos del Icetex cuando fué ella la que promovió su derrumbe en la Corte, y además desfinanció al estado para que mi gobierno no cumpliera su programa?“.

Finalmente, el mandatario de los colombianos aseguró que “por eso el gobierno se volcó de lleno a lograr gratuidad en la universidad pública. Ya hemos creado 130.000 nuevos cupos completamente gratuitos en todo el país”. Ahora bien, los estudiantes, por supuesto, serán los más afectados con este incremento en las tasas de interés, que significará un incremento en los valores de las cuotas mensuales.