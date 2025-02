Laura Villamil comparte su testimonio tras un accidente en Andrés Carne de Res que casi le cuesta la vida

La joven bailarina Laura Villamil ha vivido una experiencia que pocos pueden imaginar, pasando de ser una artista llena de vida a enfrentar uno de los momentos más aterradores de su existencia. En agosto de 2024, un accidente durante un show circense en el restaurante Andrés Carne de Res, en Chía, cambió su vida para siempre. Lo que parecía una noche de espectáculo se convirtió en una tragedia cuando una chispa de fuego alcanzó su vestido, envolviéndola en llamas y causándole quemaduras graves en el 90% de su cuerpo.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Laura Villamil, bailarina quemada en Andrés Carne de Res, reaparece con buenas noticias sobre su recuperación

El pronóstico médico era desalentador. Cuando Laura llegó al hospital, la situación era tan crítica que “era muy poco lo que daban por mí”, compartió en una reciente entrevista con Noticias Caracol. A pesar de las adversidades, la joven artista demostró una fuerza fuera de lo común, afirmando que lo que más le ayudó fue la fe y el apoyo de su familia. “Creo que yo me llenaba de fuerzas por las oraciones de mi familia y de la gente. Hasta los doctores se sorprendieron”, explicó.

El accidente de Laura Villamil: una tragedia que con más preguntas

El dolor físico que Laura experimentó tras el accidente fue solo una parte de la angustia. Durante su recuperación, la bailarina también vivió experiencias paranormales mientras estaba sedada. Relató que, en esos momentos de inconsciencia, tuvo visiones aterradoras y otras placenteras, un fenómeno que suele ocurrir en situaciones críticas de salud.

Le puede interesar: Laura Villamil, la bailarina que resultó quemada en Andrés Carne de Res, salió caminando de la clínica

La joven también recordó el horror del accidente. Cuando su vestuario comenzó a prenderse en llamas, en medio del show, fue testigo de la indiferencia de los asistentes. “Todos miraban, pero nadie hacía nada”, relató. “Si no hubiese pasado tanto tiempo, mis quemaduras no hubieran sido tan graves ni tan extensas”, agregó, con la mirada puesta en lo que pudo haber sido una tragedia aún mayor.

Durante su largo proceso de recuperación, Laura no solo tuvo que someterse a numerosas cirugías, sino también enfrentarse a un nuevo reto: aprender a depender de los demás. El accidente la obligó a depender completamente de sus padres, lo que para alguien tan independiente como ella fue un proceso doloroso.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Laura Villamil, bailarina de Andrés Carne de Res, habló de su recuperación, “por qué no sonreír si estoy viva”

“Fue volver a nacer. Utilizar un pañal fue para mí muy incómodo”, reconoció. La bailarina, conocida por su fortaleza física, tuvo que aprender a lidiar con una nueva realidad, donde la paciencia fue clave. “Ahí aprendí a conocer la paciencia”, confesó.

¿Cuál es la perspectiva de Laura Villamil luego del accidente en Andrés Carne de Res?

Cuando finalmente despertó después de estar un mes sedada, Laura se encontró con una nueva realidad. “Los ojos no estaban en su órbita. Yo no podía hablar en ese momento porque tenía el traqueo con el tubo”, relató sobre el momento en que abrió los ojos y vio a su padre. A pesar de la frustración de no poder comunicarse, Laura siguió adelante, aprendiendo a ser paciente no solo con su cuerpo, sino también con su entorno.

A medida que su recuperación avanzaba, Laura comenzó a reflexionar sobre su vida y el accidente que casi le cuesta la vida. “¿Por qué a mí?, ¿qué estoy haciendo mal?”, se preguntaba en sus primeros días de recuperación. Con el tiempo, esas preguntas cambiaron. “Ya no pensar en lo que sucedió porque no puedo hacer nada. Ahora pienso en qué voy a hacer, cómo lo transformo y cómo empiezo a trabajar con eso”, comentó con un tono esperanzador.

Fortaleza y fe: la clave de su recuperación

Laura ha logrado superar este trágico accidente gracias a su increíble fortaleza y su fe inquebrantable. Para ella, no hay situación que no se pueda superar mientras se mantenga la fe y la fuerza de voluntad. Como ella misma dijo: “De todas las situaciones, por más trágicas que sean, podemos salir, desde que tengamos la fe, desde que estemos pegaditos a Dios y desde que tengamos la fuerza de salir adelante”.

Hoy, después de un proceso largo y doloroso, Laura Villamil es un ejemplo de superación y determinación, demostrando que, con fuerza interior, incluso las tragedias más grandes pueden transformarse en oportunidades para renacer.