Video: Javier Milei le regaló una motosierra al magnate Elon Musk y causó controversia mundial

En medio de la intensa controversia que viene protagonizando el presidente de Argentina, Javier Milei, tras compartir una criptomoneda que resultó siendo una estafa, hizo una visita sorpresa a Estados Unidos. De hecho, fue al Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge, por su sigla en inglés), cuyo director es Elon Musk. Allí, aprovechó para hacerle un curioso regalo: una motosierra.

"El Presidente Javier Milei se reunió en Estados Unidos con el empresario y Director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, Elon Musk, a quien le regaló una réplica de la motosierra que tiene en su despacho“, sostuvo la Oficina del presidente argentino a través de su cuenta oficial en la red social X.

Así mismo, el propio Milei publicó el video del momento en el que se encuentra con Musk y le regala la motosierra.

“Llegó la motosierra a DOGE...!!! The Chainsaw has arrived at DOGE...!!!VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió Milei en su cuenta personal de X.

En la grabación se ve cómo llega gritando a la oficina de Musk. “Hola, mi amigo”, le dice gritando. Musk lo saluda con una sonrisa y se pone unas extravagantes gafas cuando lo ve. De fondo, editaron el video para que se escuche una canción de la banda estadounidense AC/DC.

¿Por qué Milei le regaló una motosierra a Elon Musk?

Más tarde, le indica a Musk que tiene un regala para él. El magnate se acerca a una caja azul y rectangular. La destapa y se da cuenta de que adentro tiene una motosierra.

Se trata de un símbolo que usó durante su campaña presidencial y representa, en síntesis, los recortes al gasto estatal que ha considerado como muy elevado en Argentina.

Musk tiene un plan similar en Estados Unidos y, de hecho, se ha mostrado a favor de quitarles recursos a múltiples entidades públicas, como Usaid.