¿Qué pasará con las pensiones si se cae la reforma sancionada por el Gobierno Petro?

Esta semana se conoció que la reforma pensional, uno de los mayores logros políticos del gobierno del presidente Gustavo Petro, podría caerse. El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez radicó una ponencia que pide tumbar esa ley. Aunque la iniciativa ya había sido aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Petro, le corresponde al alto tribunal decidir si queda en firme.

PUBLICIDAD

(Lea también: ¿Está de acuerdo? En el Congreso aprobaron proyecto que le incrementa los impuestos al tabaco).

Esto se debe a que la Corte Constitucional recibió más de 140 demandas contra la reforma pensional. Una de ellas fue radicada por la senadora Paloma Valencia, quien entre otras cosas advirtió que hubo supuestos vicios durante su aprobación en el Congreso.

Lo inquietante es que si bien la reforma pensional empezará a regir a cabalidad el primero de julio de este año, algunas de sus normas ya empezaron a aplicarse.

Por esa razón es que cientos de miles de colombianos cuyos ingresos superaban los 2,3 salarios mínimos mensuales, tenían plazo para elegir una Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai) hasta el pasado 16 de enero.

Para analizar qué escenarios se presentarían si se cae la reforma pensional, hablamos con Kevin Hartmann, abogado e investigador experto en sistemas pensionales y socio de Hartmann Asociados.

¿Cuál es el argumento de la demanda que busca tumbar la reforma pensional?

PUBLICIDAD

Esta demanda que está discutiendo la Sala Plena de la Corte Constitucional es la demanda de la senadora Paloma Valencia. Esa demanda tiene tres cargos diferentes: el primero es procedimental, sobre la manera en que se aprobó la reforma pensional. Acordémonos que en el último debate hubo una especie de proposición que hizo que se adoptara un texto que venía del Senado para saltarse la conciliación porque estaban muy afanados debido a que estaban muy apretados en los términos que tenían para aprobar la reforma Les quedaban solo cinco días. De lo contrario, la reforma se caía por tiempos en el Congreso. Entonces, lo que dice la senadora Valencia es que ese procedimiento está en contravía de la Constitución, el artículo 157 que ordena que se hagan cuatro debates.

Lo que dice la senadora Valencia es que en ese trámite, en la forma en la que se aprobó hay un déficit de deliberación porque la manera en que se hizo aprobar causó que la Plenaria de la Cámara de Representantes no tuviera en ningún momento el tiempo para poderla discutir suficientemente.

Esa es la gran pregunta. La Corte tendrá que decidir sobre este primer cargo, que de los tres es el único que podría tumbar la totalidad de la reforma pensional. La Corte Constitucional lo que tiene que preguntarse es si, en efecto, la manera en que se aprobó en este último debate la reforma pensional está en contravía de ese artículo 157 de la Constitución.

Si la respuesta es sí, ahí no hay mucho más que hacer que tumbar la reforma pensional, declararla contraria a la Constitución y expulsarla del ordenamiento jurídico.

¿Cuáles serían los efectos prácticos para las pensiones de los colombianos si tumban la reforma?

En primer lugar, si la reforma pensional se cae en la Corte Constitucional, en ese caso revive la Ley 100 de 1993, que era a lo que ya estábamos acostumbrados. Teníamos dos sistemas diferentes: o Colpensiones o los fondos privados. Uno se podía cambiar de sistemas cada cinco años hasta faltando diez años para pensionarse. En fin, volvemos a lo que ya teníamos antes.

La reforma pensional es una ley que se expidió en julio del año pasado y algunas de sus normas entraron en vigencia a partir de entonces. Por ejemplo, la oportunidad de traslado. Esa ventana para las personas que se les había hecho tarde para cambiarse de régimen y no podían hacerlo. Se podían cambiar de régimen por efecto de esa norma que ya está en vigencia.

Pero la gran parte del articulado de la reforma pensional entra en vigencia hasta el 1 de julio de este año. ¿Ahí qué es lo que pasa? Mientras entra en vigencia ese sistema, en este momento sigue siendo vigente la Ley 100 de 1993.

¿Qué pasa si se cae la reforma? Depende de la modulación de la sentencia de la Corte. Pero yo me atrevería a decir que normalmente uno pensaría que las actuaciones que se hicieron en vigencia de la nueva ley, como la de la oportunidad de traslado, se tendrán que respetar, salvo que la Corte diga que todas esas actuaciones también se tendrán que retrotraer y tendría que explicar sus razones. Pero lo normal en este caso es que si se llegase a caer la reforma pensional por ese vicio de trámite, las actuaciones que se surtieron en el marco de las normas que estaban vigentes se mantengan incólumes.

¿Qué otros escenarios podrían presentarse?

Según la demanda de la senadora Valencia, el déficit de deliberación constituye un vicio insubsanable del procedimiento legislativo. Pero la Corte puede decir: ‘Ojo, que esto puede ser un vicio. En efecto, la forma en que se adoptó la reforma pensional fue irregular, pero es un vicio que puede subsanarse’. Y, como es un vicio que puede subsanarse, la Corte le dice al Congreso que tome el proyecto de ley. En efecto, se vició pero lo puede subsanar. Y la Cámara de Representantes tendrá que subsanar el error que cometió para evitar que la reforma quede viciada y, en ese caso, volverla a aprobar bajo las condiciones que establezca la Corte Constitucional.

Ese es el segundo escenario. Y el tercer escenario es que no le compre el argumento a la senadora y diga que aquí no hay ningún vicio. En ese caso, estaríamos ad portas de la vigencia de la reforma pensional y diciendo que, al menos por este argumento del déficit de deliberación, la reforma se salva. Eso no quiere decir que las otras demandas que vienen no tengan argumentos suficientes para tumbar la totalidad de la reforma.