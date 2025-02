Los embalses de Bogotá llegaron a importante porcentaje que los acerca al ‘día cero’ ¿Se endurecerá el racionamiento?

La emergencia por el agua potable en Bogotá no se ha superado y, pese a que a comparación del 2024 el nivel es mucho mejor, los embalses están cerca de llegar al ‘día cero’. La Alcaldía reveló el nivel de los embalses de Bogotá y la cifra que entregaron encendieron las alertas en las autoridades por el riesgo a que se llegue al ‘día cero’.

A través de las redes sociales de la Alcaldía de Bogotá el Distrito entregó los datos referentes al nivel actual de los embalses del Sistema Chingaza: “El consumo de agua en Bogotá durante el 19 de febrero fue de 16,38 m³/s. El nivel de los embalses del Sistema Chingaza se encuentra en 39,92%”. Con esto, la ciudad se acerca al temido ‘día cero’ y podría enfrentar un endurecimiento de las medidas de racionamiento de agua.

¿Qué es el ‘día cero’ y qué pasa si los embalses de Bogotá llegan a ese nivel?

El ‘día cero’ es un término que creó el Distrito con el fin de tener referencia sobre el nivel de los embalses de Bogotá y es una estrategia de ahorro que se implementará en caso de alcanzarlo. El porcentaje establecido para el ‘día cero’ es de 36% y según explicaron desde la Alcaldía, si se llega a ese nivel, es necesario endurecer las medidas del racionamiento de agua potable.

Racionamiento de agua en Bogotá el 21 de febrero

Es importante que recuerde que cuáles son las localidades afectadas por el racionamiento de agua para el viernes 21 de febrero, en donde la rotación establecida por la Alcaldía demarcó que es el turno 5:

La Candelaria.

Ciudad Bolívar.

Rafael Uribe Uribe.

San Cristóbal.

Santa Fe.

Tunjuelito.

Galán responsabilizó a Petro por la emergencia del agua potable en Bogotá

Galán le recordó al presidente Petro que el año pasado había asegurado que para marzo del 2025 Bogotá no iba a tener agua potable y que el Ejército Nacional iba a tener que entrar a evacuar a los habitantes de la ciudad. “El mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a ser y que incluso sería necesario acudir al ejército para ayudar a evacuar la ciudad. Ese escenario catastrófico no se cumplió. Estamos a menos de 10 días de marzo y Bogotá no solo no se quedó sin agua, sino que hoy Chingaza está por encima del 40% de su nivel“.

Además, el mandatario aseguró que Bogotá estaría aún mejor si no fuera por culpa del presidente Petro: “eso sí, estaríamos mejor si durante su administración como alcalde no hubieran decidido retirar el trámite para Chingaza 2 sin plantear alguna alternativa para la ciudad“. Con esto, Galán le recordó al presidente que frenó el proyecto con el que se buscaba asegurar la reserva de agua potable suficiente para la ciudad en los años venideros; años que ya llegaron y demostraron que si se necesita un nuevo embalse para Bogotá.