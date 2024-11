“El Icetex es una entidad que se desnaturalizó”: habla Daniel Torres, asesor del Ministerio de Educación

El nombre de Daniel Torres, uno de los asesores del Ministerio de Educación en asuntos relacionados con el Icetex, ha estado en boca de la opinión pública durante los últimos días. Catherine Juvinao, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, señaló que Torres fue designado por el ministro Daniel Rojas como “enlace” con la Junta Directiva del Icetex, pese a que fue denunciado penalmente por esa misma entidad, donde estuvo contratado hasta el año pasado.

Además, lo han cuestionado en múltiples espacios porque en el pasado estuvo al frente de una organización llamada ‘Icetex te arruina’, la cual se dedicaba a hacer veeduría y recogía quejas de los estudiantes que tenían créditos educativos con ese instituto. Torres conversó con PUBLIMETRO, dio su versión sobre su salida del Icetex e incluso habló de las presuntas irregularidades que encontró cuando estuvo trabajando allí.

Tras la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro usted hizo parte del Icetex. ¿Para qué lo contrataron y cómo aterrizó ahí?

Yo llego ahí porque hice parte del equipo programático de educación del candidato y hoy en día presidente Gustavo Petro. También hice parte del equipo de empalme entre gobiernos. Eso me dio la oportunidad y la visibilidad para utilizar todo el recorrido que habíamos logrados las víctimas y los deudores del Icetex para resolver nosotros mismos el problema, no dejarlo en manos de otras personas que no han sentido los efectos de ese crédito.

En todo caso, llegué al Icetex. No todo el mundo estaba muy contento dentro del Icetex, sobre todo porque mis críticas aunque acertadas han sido muy ácidas, fuertes y categóricas. Entonces, claro, siempre hubo resistencia. Mi objetivo al llegar al Icetex no era otro además de cumplir con el programa de Gobierno. Entre otras cosas, el plan de salvamento para rescatar a toda una generación de jóvenes que hoy en día están padeciendo los efectos nocivos del crédito educativo del Icetex.

Un abogado del Icetex radicó una denuncia en su contra en la Fiscalía por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, revelación de secreto y utilización indebida de la información. ¿Cómo fueron esos hechos?

En el Icetex yo venía haciendo un trabajo absolutamente dedicado por los deudores. Personas que conocían mi labor de veeduría se acercaron a mí y me contaron situaciones irregulares en la contratación. Yo no tenía nada que ver con contratación, sin embargo, sí me llegaron con las pruebas irrefutables. No iba a hacerme el de los oídos sordos, porque mis principios están primero incluso sobre mi estabilidad laboral. Yo también vi el despilfarro. La que era secretaria general del Icetex... la han visto en medios, a ella la despidieron del Icetex porque la pescaron haciendo uso de los recursos de la educación de forma desmedida. Cosas que no pertenecían a la misión del Icetex. En vista de que eso ocurrió, yo fui e hice una denuncia como en agosto del año pasado. Era una denuncia muy bien documentada, que a la postre ha llevado a que la Contraloría ya haya hecho traslados a la Fiscalía y a otros entes para que empiecen las investigaciones de carácter penal contra quienes han cometido esos delitos. Entonces, eso desafortunadamente llegó a conocimiento del señor (Mauricio) Toro y en vez de ver eso con buenos ojos... Desafortunadamente, lo tomó muy mal. Me sacaron de forma muy repentina y arbitraria, sin duda alguna irregular.

Luego de eso empezó una retaliación muy fuerte contra mí. Desde la presión judicial, los acosos con denuncias que no tienen sustento alguno, fundadas en anónimos que son muy sospechosos. Incluso, llegando hasta el acoso familiar, enviándole a mi esposa mensajes para tratar de destruir nuestra familia.

En este país una denuncia no se le niega a nadie, entonces yo la he asumido con responsabilidad. Yo mismo he ido de forma voluntaria a dar mi testimonio, entonces será esperar a que la archiven, porque eso no tiene otro camino más que el archivo.

Usted dice que radicó otra denuncia, ¿fue ante la Contraloría?

Yo radiqué la denuncia en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Allí le dieron traslado a la Fiscalía. Hoy en día en la Fiscalía hay un proceso muy serio por estos hechos. También radiqué en la Contraloría los mismos hechos para que sean investigados y en este año la Contraloría hizo una investigación, cada año tiene que hacer una auditoría, utilizando los insumos que yo puse y de ahí salieron casi 19 hallazgos. Obviamente, no todos estaban relacionados con las denuncias que hice. Varios de ellos ya son para investigación penal contra estas personas.

Y hago una claridad, la denuncia no la hice contra el Icetex, sino contra las personas que abusaron y que presuntamente cometieron delitos o irregularidades.

¿Qué hechos irregulares denunció?

La verdad hicieron casi que una feria. Desde el uso de los recursos del Icetex para favorecer en su momento, en la contienda electoral para el Concejo de Bogotá, a un concejal. Eso quedó en video, creo que lo publicaron todo en W Radio.

Otras situaciones que me llevaron a hacer esta denuncia fue la forma en la cual estaban aprobando los desembolsos o los pagos para un megacontrato de infraestructura, en el cual presuntamente hay graves irregularidades, como lo ha identificado la Contraloría. Incluso, en ese entonces el presidente del Icetex, Mauricio Toro, solicitó la suspensión del contrato después de que eso salió en medios.

También, malos manejos de los recursos de logística. Tenían el objeto de beneficiar a los usuarios y terminaban siendo utilizados para grandes banquetes, una locura.

Después de su salida del Icetex, usted llegó al Ministerio de Educación. ¿Qué función cumple en esa cartera ministerial?

Yo llego allí por dos razones. Una, por el ministro Daniel (Rojas). Desde hace muchos años, él también fue deudor del Icetex y él era asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de Gustavo Bolívar y del entonces senador Gustavo Petro. Él hace un trabajo excepcional en el Congreso y trabajamos en varias iniciativas para darles solución a los deudores del Icetex. Me colaboró de forma impresionante a mí y a los deudores para visibilizar el problema. Luego de un tiempo, me invitó a hacer parte del equipo programático de educación y del equipo de empalme. Entonces, es una persona que me conoce. Obviamente, habrá visto los ataques que lanzaron contra mí una vez yo salí (del Icetex), conoce mis cualificaciones y necesitaba una persona que conociera profundamente cómo opera el Icetex y que supiera cómo rescatar o ayudar a los deudores del Icetex y cómo transformarlo.

Usted ha dicho que el Icetex debe ser liquidado. ¿Aún considera que ese debería ser el camino para la entidad?

El Icetex es una entidad que se desnaturalizó a través de la Ley 1002 de 2005. Cuando hablan del Icetex, muchas personas hablan con el idilio de sus inicios hace varias décadas. En su origen, el Icetex sí era una entidad con una relevancia social importantísima. Y muchas personas tienen buenas experiencias, pero si se fija en las personas que están defendiendo al Icetex hoy en día, tienen alopecia, canas. Son personas que están reflejando lo que vivieron en una época en la que el Icetex brillaba. El Icetex ya no brilla, ha perdido ese espíritu con el que fue creado.

Después de que se desnaturaliza, lo que se ve es que es una entidad que ha mercantilizado la educación de una forma impresionante. Le ha quitado el oxígeno a la educación pública para que tenga las mismas posibilidades que la universidad privada de ofrecer una educación de calidad y una presencia en territorios. Entonces, eso sí hay que liquidarlo. Hay que liquidar que los jóvenes tengan que ir obligados a empeñar su futuro por un derecho.

Esta semana, la Contraloría indicó que los recursos para el Icetex se reducirán en 33 por ciento para el año siguiente, lo cual podría poner en riesgo la continuidad de los créditos educativos y los subsidios a las tasas de interés. ¿Esa posible desfinanciación no terminaría perjudicando a los estudiantes que este Gobierno pretende ayudar?

El Ministerio de Educación tiene su conducto regular para responder estos asuntos. Lo único que puedo decir es que si uno ingresa a las redes sociales del Ministerio o del presidente Gustavo Petro y a sus comunicados, ahí está la respuesta. Lo que puedo decir es que, si uno lee lo que está allí, es un parte de tranquilidad.