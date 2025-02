Aprueban proyecto de ley contra la zoofilia en Colombia: responsables ahora serán judicializados

Con un respaldo unánime, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó hoy el proyecto de ley que castiga los abusos sexuales contra los animales en Colombia.

Se trata de una iniciativa de la senadora Esmeralda Hernández, que crea el tipo penal de acceso carnal a animales, a partir de la modificación al Código Penal Colombiano.

Enfatizó que hay una cruda radiografía sobre la problemática y un altísimo nivel de impunidad pese a las decenas de denuncias públicas diarias de violación de perros, gatos, gallinas y patos, entre otros, causándoles dolor, sufrimiento, miedo y en muchas ocasiones, hasta la muerte.

Según cifras del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía, GELMA, entre 2019 y 2024, se ha recibido un número insignificante de denuncias que no superan las 64 relacionadas con actos sexuales cometidos contra animales y de estas, solo 2 han tenido condena efectiva, debido a que el delito autónomo no existe, la ciudadanía no tiene las herramientas para denunciar y la justicia tampoco para investigar y juzgar al no existir el delito.

Para la congresista, la propuesta además de fortalecer el sistema de justicia para los animales, sienta un precedente frente a la prevención de delitos sexuales contra seres humanos en condición de vulnerabilidad, tales niños y niñas, personas con discapacidad o adultos mayores.

“Hay evidencias técnicas y científicas que señalan que violadores de seres humanos (especialmente niños), han tenido previamente conductas de abuso sexual en animales. Lo que queremos es que haga esta modificación en la ley, para que podamos prevenir y castigar estos casos lamentables contra seres sintientes en estado de indefensión”, afirmó senadora del Pacto Histórico, quien a su vez destacó la labor del senador Germán Blanco como ponente de la iniciativa en la Comisión Primera.

Tras su aprobación hoy en la Comisión Primera, el proyecto pasará ahora a debatirse en la plenaria del Senado de la República.