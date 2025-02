Murió Ángel, el perrito que fue atacado a machetazos en Boyacá y hoy era símbolo de lucha

La historia de Ángel tuvo un comienzo trágico cuando un sujeto intolerante arremetió violentamente contra el animal atacándolo en repetidas ocasiones con un machete. Esto le generó heridas de gravedad porque le quitaron aproximadamente el 80% de su piel. Las lesiones, por supuesto, generaron grandes problemas en el animal que días después del ataque fue rescatado.

Su recuperación fue ejemplo para muchos, pues a pesar de las heridas el animalito volvió a caminar y poco a poco entre las intervenciones quirúrgicas fue mejorando notablemente. De hecho, los videos de sus primeros pasos en la calle tras las cirugías se hicieron virales en redes sociales.

Con el paso del tiempo, el animalito se convirtió en símbolo de lucha y acompañó a otros peluditos en sus procesos de recuperación frente al maltrato animal. Sin embargo, de acuerdo a una reciente publicación de una de las mujeres de la fundación, Ángel falleció.

La publicación que contaba con un emotivo mensaje se hizo viral en redes sociales: “Ángel se acaba de ir, no hay palabras para agradecer por todos lo animalitos que él rescató, en honor a Ángel la Ley debe ser una realidad, se va de este mundo sin haber tenido justicia, con su agresor sin pagar cárcel, se va de este mundo con mi corazón, me deja devastada, me deja sin él, ayer verlo bien y hoy ya no va a estar más, esto lo escribo con mucha fortaleza porque estoy que muero del dolor, se va con el parte de mi vida, por Ángel llegaba a casa, solo a atenderlo, vivía en función de mi perrito, lo amé, lo amo, lo respeté, lo cuidé hasta más no poder, era mi perrito lindo que me discutía por comida, el más consentido del universo, jamás le negaba algo, jamás, tengo tanto dolor, gracias perrito bello por la misión que tuviste en la vida, gracias, te voy a extrañar, te vas con mi corazón, siento morir”, escribió Vivian Nieto, de la fundación Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo.