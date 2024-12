Activista que participó con Polo Polo en la ofensa a las madres víctimas de falsos positivos pidió perdón

Jonathan Silva es un activista cristiano con una postura abiertamente de derecha, razón por la cual ha mostrado su inclinación al partido político Centro Democrático; sin embargo, Silva se hizo conocido por aparecer en el video que hizo Miguel Polo Polo, de retirar el monumento que habían hecho las madres víctimas de falsos positivos en la plazoleta del Congreso de la República.

(Lea también: Juzgado de Bogotá ordena a Miguel Polo Polo pedir disculpas a las Madres víctimas de falsos positivos)

Este hecho que se tomó como una ofensa a la memoria de los jóvenes caídos y sus madres, razón por la cual se generó toda una polémica a nivel nacional.

El activista aparece en un nuevo video, pero esta vez frente al colectivo de las Madres de Soacha pidiéndoles perdón por lo sucedido.

“Yo no tengo nada que explicar, sino venir a pedir perdón. Yo soy un hombre cristiano: esto nunca me lo enseñaron en una iglesia. De verdad que me duele el corazón porque algo que no representa mi fe fue lo que yo hice. Tengo que asumir la culpa”, dijo Jonathan.

Más adelante en el clip, varias de las Madres de los jóvenes asesinados por el Estado, dieron su opinión.

“Que lindo Jonathan que en realidad podamos dar la cara, que nos miremos frente a frente y que es lo que hemos estado siempre esperando, que pidan perdón por los hechos que se comenten”; “Nosotras somos reales, nosotras no parimos hijos para que un Estado macrocriminal nos los asesine”; “Esta guerra fue de armados contra desarmados, nuestros hijos no estaban en ninguna guerra”, fueron algunos de las intervenciones de las madres.

El hecho llamó la atención incluso del presidente Gustavo Petro, quien destacó el reconocimiento de Jonathan Silva a través de sus redes sociales.

“Le agradezco a Jonathan su acto de humildad con las madres de los jóvenes asesinados por el gobierno de Uribe. Siendo un militante del centro democrático, demuestra que el amor puede ser política general de la humanidad”, señaló el mandatario.

Es importante señalar, que por estos mismo hechos, un juzgado civil del Circuito de Bogotá, le ordenó al congresista Miguel Polo Polo, pedir disculpas a las madres víctimas de falsos positivos en un plazo de tres días.