Juzgado de Bogotá ordena a Miguel Polo Polo pedir disculpas a las Madres víctimas de falsos positivos

El juzgado civil del Circuito de Bogotá determinó mediante un fallo, ordenar al congresista del Centro Democrático, Miguel Polo Polo, pedir disculpas a las madres víctimas de falsos positivos. El anuncio lo hizo mediante un documento que ha sido difundido en los diferentes medios de comunicación.

“Se concluye que el acto realizado el 6 de noviembre de 2024, grabado en un video por el congresista Miguel Abraham Polo Polo el cual hizo viral ante sus redes sociales, donde desechó la obra artística denominada “Mujeres con las botas bien puestas” las que luego de manifestar que “esas botas deben estar en el canasto de la basura” depositó en una bolsas y las arrojó en el depósito de basura, se encaja en una grave falta de respeto y vulneración a la dignidad de las víctimas”, dice un apartado del texto.

Cabe señalar que Polo Polo difundió un video en redes sociales, tirando a una bolsa de basura las botas que habían puesto el colectivo de las Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO) como un símbolo de recordación de sus hijos inocentes muertos en la guerra.

“Conceder el amparo deprecado por Daniel David Martínez Avilez y Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt, contra el congresista Miguel Abraham Polo Polo, por la vulneración a sus derechos fundamentales al buen nombre, honra, dignidad humana, verdad judicial e histórica, reparación integral, rectificación o respuesta, reunión, violación a las garantías de no repetición / no recibir tratos crueles, inhumanos, humillantes ni degradantes, libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad, seguridad jurídica de la memoria y no revictimización, por las razones anteriormente expuestas”, se lee en el documento.

De acuerdo a lo expuesto por el juzgado, el parlamentario tiene un plazo de tres días para cumplir con la orden, que la que se señala como obligatoriedad hacerlo en un medio de comunicación público a nivel nacional.

Incluso el congresista días después de esa polémica, volvió a causar controversia al asegurar que la cifra de 6.402 ejecuciones extrajudiciales no había pasado, de allí se formó una fuerte pelea entre la bancada del Pacto Histórico y el representante a la Cámara.