¿Se desmarcó de Maduro y Chávez? Petro aseguró que “el pueblo ya no los quiere”

El presidente Gustavo Petro en su intervención en el IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, CILAC 2024, tocó varios temas de coyuntura no solo del país, sino a nivel latinoamericano. En esta ocasión el mandatario tuvo palabras para el actual jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro y el expresidente de esa nación Hugo Chávez.

Petro parece cada vez más desmarcarse y criticar la situación que vive Venezuela, el presidente se refirió a la importancia de la transición energética y dejar de depender del petróleo como si lo hace el país vecino. Incluso aseguró que esa problemática se la comentó al entonces mandatario Hugo Chávez, pero este no le prestó atención.

“Dejemos el petróleo y el carbón porque son el camino de la desigualdad social y de la muerte. Chávez no me lo entendió muy bien, y miren lo que pasa en Venezuela, que ya no saben si es democracia o si es revolución, ya el pueblo no los quiere. ¿Entonces vamos a seguir ese mismo camino?”, dijo Petro en el evento celebrado en San Andrés islas.

No obstante, ante la crítica a Venezuela, Petro tuvo unas palabras de elogio que incluso comparó con Colombia.

“Y mire qué pena la de los colombianos, porque ese millón y medio de venezolanos aquí, de los que nos burlamos, tiene un nivel superior escolar que Colombia. ¿Por qué tiene ese país un mejor nivel escolar que el nuestro? Porque ese gobierno dedicó el dinero del petróleo a la universidad”, aseveró el presidente.