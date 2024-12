“No somos un pueblo inferior”: Petro criticó al gobierno británico por pedirles visa a los colombianos

El presidente Gustavo Petro pronunció un extenso discurso durante una visita que hizo a la isla de San Andrés en la tarde de este martes 3 de diciembre. Desde allí, cuestionó la decisión que tomó hace unos días el gobierno británico de exigirles visa a los ciudadanos colombianos que quieran visitar ese país.

El primer mandatario criticó al rey Carlos III y al partido Laborista británico por la directriz. “Yo a veces me pregunto si el rey de Inglaterra hoy y su partido Laborista en el gobierno, que debería representar las banderas de la igualdad y la libertad, no está otra vez como los esclavistas pensando en que los colombianos somos inferiores. Y por eso ponen una visa, no porque hicieron trampa algunos, que la mayoría no lo hizo, sino porque nos consideran mentalmente inferiores”, advirtió el jefe de Estado colombiano.

Entre otras cosas, reiteró que el gobierno colombiano también les exigirá visa a los ciudadanos británicos que pretendan ingresar en el territorio nacional. Y manifestó su desacuerdo con quienes lo han criticado por tomar esa decisión.

“Entonces es pecado que el presidente les tenga que decir: ‘si les hacen eso a los colombianos, ustedes también tienen que poner una visa. Mala palabra, porque el pueblo es el dueño de la tierra y nadie más”, dijo el presidente Petro. “No somos un pueblo inferior”, sentenció.

“Eligen presidentes que son herederos de Hitler”: Petro

Luego señaló que se opone a las dinámicas de colonialismo que se han perpetuado por múltiples generaciones.

“Y los arios, que se creen superiores, entonces ahora eligen presidentes que son herederos de Hitler. Energía oscura, esa sí, que se creen con el derecho de decirle a un pueblo diferente que se van de sus tierras, cuando ellos mismos fueron inmigrantes y los pueblos que había antes los recibieron“, concluyó el presidente Petro.