Petro pidió renuncia del ministro de Hacienda y dijo que se adelanta un “golpe de Estado”

En la tarde de este miércoles 4 de diciembre el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial en la red social X en el cual se refirió al escándalo que ha protagonizado su hasta ahora ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla. Además, confirmó que le pidió la renuncia y dio detalles de las razones que lo llevaron a hacerlo.

Para empezar, sostuvo que el ministro Bonilla no entregó cupos indicativos a ningún congresista. Sobre esto, el presidente aseguró que él mismo había ordenado que no se entregaran este tipo de concesiones desde el primer día de Gobierno. A su vez, advirtió que había ordenado que no se hicieron giros pretendidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Y llamó a Olmedo López, el exdirector de esa entidad, un “bandido y traidor”.

“Espero por tanto la renuncia de un gran compañero y profesor honesto, el doctor Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de Bogotá Humana, que la dejó en su mejor momento financiero, y gran ministro de Hacienda, que sacó a Colombia de la recesión por el sobre endeudamiento que dejó Duque”, apuntó el presidente Petro.

Y manifestó que espera su renuncia no porque considere que es culpable de los señalamientos que le han hecho en los últimos días, sino porque “lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno”.

El primer mandatario volvió a mencionar el concepto de “golpe inconstitucional” y señaló que usará la Constitución si el Congreso “se deja llevar” de actores que extorsionan y buscan sacarlo del poder.

“Espero su renuncia porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa, He terminado este trino largo y mientras tanto han elegido por unanimidad en el CNE a Prada, mi perseguidor, adelantan el golpe de estado y el pueblo debe prepararse”, agregó el presidente Petro.