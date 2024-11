¿Qué está pasando con el Icetex? Mineducación de Petro niega que quieran ‘marchitarlo’

La congresista del partido Alianza Verde Catherine Juvinao aseguró en las últimas horas que los créditos educativos de cerca de 200.000 jóvenes colombianos estaban en riesgo debido a la “negligencia” del gobierno del presidente Gustavo Petro. La afirmación generó una polémica enorme y el ministro de Eduación, Daniel Rojas Medellín, se defendió de los señalamientos en varias entrevistas con distintos medios de comunicación.

Para empezar, Juvinao aseguró que el Icetex no ha girado los recursos de miles de estudiantes en múltiples universidades del país para garantizar su educación correspondiente al segundo semestre del 2024. En esa medida, hay temor de que los alumnos no puedan ser matriculados durante el primer semestre del 2025. Por esta razón, la representante a la Cámara les pidió expliaciones al gobierno Petro y al ministro de Educación.

Este último no tardó en contestarle a través de sus redes sociales y por medio de múltiples entrevistas con varios medios de comunicación.

“El Icetex no está vinculado al Ministerio de Educación, sino al Ministerio de Hacienda, según el decreto 492 de 2020 del gobierno Duque. No hay planes de ‘marchitamiento’ para ninguna entidad adscrita al MinEducación”, indicó el ministro Daniel Rojas.

En todo caso, aseguró que el Icetex no está en quiebra en la actualidad, según los datos del Ministerio de Hacienda. Además, Rojas aseguró que la cartera ministerial de Hacienda es la responsable de efectuar los giros para el funcionamiento del Icetex.

“El Icetex es una entidad financiera vinculada al MinHacienda desde 2020. Las prioridades del gobierno no buscan afectar su funcionamiento, sino garantizar la continuidad del servicio”, agregó el ministro de Educación.

Juvinao insiste en que el ministro de Educación debe responderle al país

Las explicaciones que ha entregado el ministro Rojas no han satisfecho a la representante Juvinao, quien publicó una extensa respuesta a sus argumentos a través de su cuenta en la red social X. Entre otras cosas, indicó que el Icetex no aparece en las páginas oficiales como una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

“ICETEX está adscrita a MinHacienda pero usted es el presidente de la junta directiva de la entidad. Que deliberadamente usted no asista a las sesiones no le quita esa responsabilidad. Todos los recursos dirigidos al ICETEX, subsidios y condonaciones, se canalizan a través del Ministerio de Educación. El ICETEX no recibe recursos directos de MinHacienda ni del PGN. Me extraña que no esté enterado”, sostuvo la representante Juvinao.

Por último, sostuvo que está de acuerdo con que el Icetex debe tener una reforma profunda, tal y como lo ha planteado el gobierno del presidente Gustavo Petro