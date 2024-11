Madre de Juan Felipe Rincón habla del asesinato de su hijo y sobre los chats con menores de edad

Dina Morales, madre de Juan Felipe Rincón, habló en una reciente entrevista con sobre la trágica muerte de su hijo, ocurrida el pasado 24 de noviembre en el barrio Quiroga, Bogotá. En medio de la consternación por la pérdida de su hijo y el revuelo mediático que ha acompañado el caso, Morales compartió detalles sobre lo que cree que pudo haber sucedido antes del asesinato y cómo su hijo fue víctima de suplantación en redes sociales.

La hipótesis de una trampa y el impacto del video

La madre de Juan Felipe Rincón expresó su profundo dolor al ver el video que muestra los momentos previos al asesinato de su hijo. “Mi hipótesis, después de ver el morbo de la gente, después de ver ese video que me afecta muchísimo, pienso que a mi hijo le tendieron una trampa. ¿Con qué fin? No sé”, dijo Morales en una entrevista con La FM. Aunque aún no se tiene claridad sobre los motivos del crimen, la madre de Rincón hace un llamado a las autoridades para que esclarezcan los hechos y eviten más especulaciones sobre el caso.

“Simplemente deseo que pronto las autoridades entreguen esa información para que estas especulaciones e hipótesis, incluyendo lo que yo estoy diciendo, queden completamente claras”, agregó Dina Morales, destacando que la incertidumbre sobre el crimen ha alimentado muchas teorías no confirmadas.

La denuncia sobre la adolescente de 15 años

Sobre las versiones que mencionan la posible relación de su hijo con una menor de 15 años, Dina Morales aclaró en medio de un diálogo con Caracol Radio que, si bien podría aceptar la verdad de la situación si se confirma, cuestiona los comportamientos y las circunstancias que rodean este tipo de encuentros. “Habrá que esperar a que el curso de la investigación se lleve a cabo como tiene que ser. Con respecto a la niña de 15 años, mi hijo tenía 21 años; si eso es cierto, obviamente tenemos que aceptar la realidad. Hoy en día las niñas de 12, 13, 14 años no se dejan criar, hoy en día llevan una sexualidad desbocada y para los padres hoy en día eso es normal”, expresó, haciendo referencia a lo que ella considera un comportamiento cada vez más común entre los adolescentes.

Morales, además, cuestionó el contexto en el que se dio el encuentro con la menor, preguntándose por qué una joven de 15 años se encontraba fuera de su casa en esas circunstancias: “Si bien es cierto que ella estaba en el apartamento de mi hijo, ¿qué hacía una niña de 15 años fuera de su casa? O ¿qué hace una niña de 15 años quedándose por fuera?, ¿dónde están los papás, dónde están?”, indicó, sugiriendo que los adultos responsables de la menor también tienen parte de responsabilidad en el incidente.

Madre de Juan Felipe Rincón desmiente que hubiera comunicación del joven de 21 con una menor de 8 años

Uno de los rumores más preocupantes que surgió en torno al caso fue la presunta comunicación de Juan Felipe con una niña de solo 8 años, lo que la madre de Rincón también negó rotundamente. Según Morales, su hijo manejaba redes sociales, y muchas jóvenes se comunicaban con él, lo cual era algo normal en la interacción en plataformas digitales. Sin embargo, sobre la niña de 8 años, la madre fue tajante: “Mi hijo manejaba redes sociales y había muchas niñas que le escribían porque él me lo mostraba y yo también veía muchos comentarios: ‘Qué lindo, qué bello, qué hermoso’, y obviamente se pueden manejar muchas cosas por ese lado, pero que mi hijo hable con una menor de ocho años, jamás”, expresó en los micrófonos de 6AM, dejando claro que jamás creyó en la versión que señalaba a su hijo como responsable de esta supuesta interacción.

A pesar de las especulaciones, Dina Morales señaló que, si la investigación llegara a confirmar que tal conversación existió, ella aceptaría la conclusión de las autoridades. “Y si eso hubiese pasado y en la investigación se confirma, no hay problema, aceptaré todo lo que se diga en el proceso investigativo; mientras [tanto], no, porque yo sé qué tipo de persona crie y eduqué”, aseguró, defendiendo la educación que le brindó a su hijo.

Suplantación en redes sociales

Uno de los detalles más alarmantes que reveló Dina Morales durante la entrevista con La FM fue la suplantación que sufrió su hijo en redes sociales. Según la madre, Juan Felipe le había informado sobre una persona que estaba utilizando su identidad en internet. “En un momento me reportó que había una persona que se hacía pasar por él. De hecho, él lo denunció, no recuerdo exactamente la fecha. Creo que se llamaba Juan Castelbando, Castelbando... y ponía fotos de Juan Felipe”, relató.

Morales mencionó que su hijo había tomado cartas en el asunto y había decidido cerrar sus redes sociales después de haber denunciado la suplantación. “Le pedí que les informara a sus contactos de la situación y que reportara el caso a las autoridades”, añadió.

Según la madre, la persona que se hacía pasar por su hijo en las redes sociales pedía fotos a menores de edad, lo que incrementa la gravedad de la situación. “Realmente, pienso que las autoridades que en este momento están llevando este tema de investigación se van a dar cuenta que esta denuncia mi hijo la hizo pública”, comentó.