Nuevas revelaciones sobre el caso de Juan Felipe Rincón darían cuenta de la relación del joven y la menor de edad

La muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de la Policía Nacional, ha sacudido a la opinión pública y generado un sinnúmero de especulaciones. En medio del proceso judicial contra Andrés Camilo Sotelo, único detenido por el asesinato de Rincón, su abogado ha hecho revelaciones impactantes que involucran a una menor de 15 años y al escolta de la víctima. Estas declaraciones aportan nuevos elementos que podrían cambiar el rumbo del caso.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Juez aplaza decisión sobre prisión para Andrés Sotelo, acusado del asesinato de Juan Felipe Rincón

El pasado domingo 24 de noviembre de 2024, una violenta riña en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá, terminó en una balacera que dejó como saldo la muerte de Juan Felipe Rincón, de 21 años. Rincón, hijo del inspector William Rincón, quien actualmente ocupa el cargo de inspector general de la Policía Nacional, fue asesinado en un tiroteo en el que también resultaron heridas otras dos personas, entre ellas, Andrés Camilo Sotelo, quien fue capturado como presunto autor del homicidio.

Sin embargo, a medida que avanza el proceso judicial, la versión de los hechos presentada por la Fiscalía ha sido cuestionada por la defensa de Sotelo, quien asegura que la versión oficial no es verídica.

¿Qué sucedió entre Rincón y la menor?

Uno de los puntos más sorprendentes de la defensa de Sotelo fue la revelación de lo que habría ocurrido entre Juan Felipe Rincón y una menor de 15 años, días antes de su muerte. Según el abogado Carlos Fernando Galeano, Rincón habría mantenido un encuentro con la menor el sábado 23 de noviembre, lo que precedió la tragedia.

En la audiencia, el abogado de Sotelo declaró que Rincón recogió a la menor en el centro comercial Titán Plaza de Bogotá, y la llevó a su apartamento, donde, según Galeano, el joven intentó abusar de ella, pero no lo logró. “La niña no fue en ese momento abusada. Trató Juan Felipe abusar de ella, pero no lo cometió, pero sí la manoseó”, afirmó el abogado durante la audiencia. Además, destacó que Rincón estaba bajo los efectos de drogas alucinógenas y que, debido al estado de embriaguez, perdió el control de la situación.

Galeano también relató que, al día siguiente, la menor habría manifestado su deseo de regresar a su casa. No obstante, la situación tomó un giro más oscuro cuando ambos tomaron una moto y llegaron al apartamento del escolta de Juan Felipe Rincón. Según el abogado, la menor comentó que el escolta estaba en un estado avanzado de drogadicción.

PUBLICIDAD

El abogado de Sotelo continuó su relato, señalando que, en ese lugar, se desató una nueva confrontación entre Rincón y el escolta, quien estaba bajo los efectos de las mismas sustancias. Según la versión de Galeano, el escolta fue el verdadero responsable de la muerte de Juan Felipe Rincón. “En vista de que está frente a un pedófilo, lo agrede con un arma traumática. No es ninguna arma de fuego, porque cuando le da el golpe en la cabeza, el arma se desbarata”, aseguró el abogado.

Galeano argumentó que el escolta, en estado de alucinación, empezó a disparar al aire, hiriendo a varias personas, incluido Rincón. “El escolta hace 10 disparos, uno de los cuales hiere a Juan Felipe; otro a Sebastián, que también está en el hospital El Tunal con herida de bala”, dijo Galeano.

El caso toma un giro inesperado

Estas revelaciones sobre el vínculo entre Juan Felipe Rincón y la menor de 15 años, así como las acusaciones contra el escolta, han generado un gran revuelo. Sin embargo, también han sido objeto de controversia, ya que tanto el fiscal del caso como el juez que lleva la audiencia advirtieron al abogado de Sotelo que sus intervenciones no eran pertinentes para la etapa procesal actual.

Por otro lado, se han difundido capturas de pantalla de chats en los que, según la defensa, Rincón mantenía conversaciones con otras menores, lo que suma más complejidad al caso. Sin embargo, será la justicia quien determine la veracidad de estos mensajes y si estos hechos pueden influir en el proceso judicial.

Expectativas sobre el Futuro del Caso

El proceso judicial continúa abierto y la comunidad sigue expectante por el desenlace. Mientras tanto, la defensa de Andrés Sotelo mantiene su postura de que su cliente no fue el responsable del asesinato de Rincón, sino que las circunstancias que rodearon su muerte fueron producto de un conflicto más complejo que involucró tanto al escolta como a la propia víctima.

Se espera que, en los próximos días, nuevas pruebas y testimonios aclaren los hechos ocurridos el 24 de noviembre, lo que podría modificar sustancialmente las versiones presentadas hasta ahora. El caso sigue siendo uno de los más comentados en Bogotá y ha puesto de nuevo en el centro de la polémica las relaciones dentro de las fuerzas de seguridad y los vínculos personales entre los involucrados.