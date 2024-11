Laura Sarabia y Armando Benedetti citados por la Fiscalía tras irregularidades en la Campaña de Petro

La investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 ha dado un giro importante. La Fiscalía General de la Nación ha citado a declaración juramentada a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), debido a las recientes revelaciones que apuntan a posibles irregularidades en los recursos que habrían ingresado para apoyar al hoy presidente en la recta final de su campaña electoral. Junto a Sarabia, el exsenador y exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, también será escuchado por la Fiscalía tras su implicación en unas grabaciones que causaron gran revuelo.

El contenido de los audios filtrados

Los audios, que fueron filtrados y publicados por la revista Semana, muestran a Laura Sarabia y Armando Benedetti discutiendo de manera intensa sobre el financiamiento de la campaña de Petro. En las grabaciones, los dos hablan extensamente sobre la forma en que se distribuiría el dinero, las regiones a las que se destinarían los fondos y cómo se organizarían los apoyos necesarios para asegurar el triunfo del candidato en las últimas etapas de la contienda electoral.

En la conversación, Benedetti expresa su frustración con Sarabia, a quien acusa de no haber logrado obtener suficientes recursos para la campaña. “Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por güeva (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…) amarrar gente”, le recrimina Benedetti, quien se muestra visiblemente molesto por lo que considera una falta de acción por parte de Sarabia. A medida que la conversación avanza, las tensiones aumentan y los reclamos de Benedetti se hacen más vehementes.

Benedetti no solo lamenta la falta de fondos, sino también su percepción de que los esfuerzos de muchos, incluidos los suyos, no fueron reconocidos adecuadamente. “Perdón, Laura, pero es que uno ya también explota… Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, sin que pusieran un peso”, dice, refiriéndose al trabajo realizado por él en la región del Caribe, la cual fue clave para el triunfo de Petro.

El excongresista, que fue uno de los principales apoyos políticos de Petro durante su campaña, también denuncia que mientras algunos de los que menos contribuyeron en el proceso electoral recibieron más reconocimiento, él no obtuvo lo que consideraba justo. “Nadie, nadie, ni Petro trabajó más que yo en esa hijueputa campaña”, asegura Benedetti, quien también expresa su malestar por no recibir una compensación adecuada tras los comicios. “Pa’ que me dé ese tratamiento, ni un peso, ni una persona para ver, o sea, ¿esa vaina qué es?”, agrega, manifestando su descontento con el trato recibido por la campaña una vez superada la elección de 2022.

Las grabaciones sugieren que existieron prácticas poco claras en la gestión de recursos durante la campaña presidencial, lo que podría tener repercusiones no solo para los involucrados directamente, sino también para la administración actual de Gustavo Petro, quien, a pesar de haber ganado las elecciones, ahora enfrenta el escrutinio sobre cómo se financió su ascenso a la presidencia.