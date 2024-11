“Doy la razón en que si tenemos que mejorar”: Laura Sarabia sobre el Gobierno Petro

Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2022, convirtiéndose en el primer mandatario de izquierda en la historia del país. Su gobierno ha centrado sus esfuerzos en la transformación social y económica, con énfasis en la lucha contra la desigualdad, el cambio climático y la implementación de un modelo económico más sostenible. Petro ha propuesto reformas en áreas clave como la tributaria, la salud y la educación, mientras también busca avanzar en la paz total con los grupos armados ilegales. Su gestión enfrenta desafíos económicos, sociales y políticos, lo que ha generado tanto apoyo como oposición en diversos sectores.

PUBLICIDAD

Lea también: Por un piropo, un hombre mató a su pareja, frente a sus hijas, en Ciudad Bolívar; ¿qué pasó?

Sumado a esto, las polémicas en las que han estado envueltos altos cargos de su gabinete de Gobierno han puesto en el ojo del huracán la gestión de Petro, sobre todo porque, pese a las polémicas, las personas implicadas siguen ascendiendo en la escala de poder. Un claro ejemplo de esto es Laura Sarabia, quien estuvo envuelta en una polémica por presuntas interceptaciones ilegales a su empleada. Por esa polémica Sarabia salió del cargo, pero después fue nombrada directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Laura Sarabia admitió que el Gobierno debe mejorar

En medio del debate de control político que se estaba adelantando contra Francia Márquez en el Senado de la República, Laura Sarabia dijo: “Yo sí soy una una funcionaria que también hace un mea culpa y yo sí doy la razón y es que sí tenemos que mejorar la ejecución, no solo del ministerio de la igualdad, sino de muchos ministerios, y esa ha sido la instrucción que día a día yo le escuchaba al presidente Gustavo Petro”.

Pese a esto, Sarabia reculó y aseguró que sus declaraciones tenían matices: “hay que mejorar la ejecución, pero no por ustedes señores congresistas. No porque ustedes nos citan a estos debates de control político, sino porque la gente en las comunidades hoy no los está exigiendo y es realmente el compromiso con ellos”.