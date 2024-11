Vicky Dávila y Paloma Valencia protagonizan rifirrafe en redes sociales: “la gente quiere cambio, no delfines”

La periodista Vicky Dávila y la senadora Paloma Valencia han protagonizado una intensa discusión en redes sociales que ha dado mucho de qué hablar. Todo comenzó con una publicación de la congresista del Centro Democrático, en la que anunciaba su acercamiento con el Partido Liberal y su disposición a trabajar por la unidad política del país. Dávila, quien recientemente dejó la dirección de Revista Semana, no tardó en reaccionar, lanzando duras críticas a la senadora.

PUBLICIDAD

Vicky Dávila le respondió una publicación a Paloma Valencia

La disputa se desató cuando Paloma Valencia compartió en sus redes una fotografía junto al expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal. En la publicación, la senadora expresaba su disposición de colaborar en la construcción de acuerdos para un mejor gobierno para Colombia. “Estamos listos para trabajar en un acuerdo que permita unir fuerzas y gobernar bien a Colombia”, escribió Valencia el 18 de noviembre.

Dávila no dejó pasar la oportunidad de cuestionar las alianzas políticas de la senadora, especialmente su vínculo con sectores del Partido Liberal. En respuesta, la periodista le recordó a Valencia que su trayectoria política no era reciente, sino que era una figura que había estado “muchos años en la política”. Además, la comunicadora no dudó en hacer referencia a su abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia, quien también fue un político influyente. “Los colombianos ya saben que los políticos de siempre no les van a solucionar ningún problema”, señaló Dávila.

Con un tono crítico y como si se dirigiera a un público más amplio, Vicky Dávila también lanzó un mensaje sobre la necesidad de un cambio en la política colombiana. Según ella, “la gente quiere un cambio, y no delfines que por apellidos se han apoderado del Estado como si viviéramos en un feudo”. Esta declaración parece estar dirigida a los políticos de renombre que, en su opinión, han utilizado su apellido para mantenerse en el poder durante generaciones.

Dávila continuó su crítica con una dosis de ironía, deseándole suerte a Paloma Valencia en el proceso interno del Centro Democrático para escoger al candidato presidencial único. “Te deseo mucha suerte en tu proceso del Centro Democrático contra uno que otro delfín nieto de expresidente”, expresó la periodista. Además, no dejó de recordar que algunos de esos sectores políticos tradicionales, como el Partido Liberal, fueron clave para la elección de Gustavo Petro. “Suerte con el apoyo que buscas de otros partidos tradicionales que ayudaron a elegir a Petro, que nos tiene sumidos en la corrupción”, agregó.

La respuesta de Paloma Valencia

Ante los señalamientos de Dávila, la senadora Paloma Valencia respondió con firmeza, defendiendo su posición y reafirmando su compromiso con la unidad política del país. Según Valencia, “Colombia quiere unidad para defender la democracia y sobre todo para tener un gobierno que logre solucionar los grandes problemas que tenemos”. Además, destacó que su objetivo era trabajar en conjunto con todos los sectores dispuestos a colaborar por una Colombia más justa y grande.

Valencia no dudó en responder a las críticas de Dávila, especialmente las referentes a su trayectoria política. En tono irónico, la senadora le dio la bienvenida formal a la periodista al ámbito político, dejando claro que ella está dispuesta a buscar la unidad de todos los sectores para afrontar los desafíos que enfrenta el país.

“Mi carrera política, como la de mi familia, jamás ha tenido escándalos de corrupción. Mi relación contigo, como siempre, seguirá enmarcada en el respeto. Bienvenida a la política”, fueron las palabras de la senadora.