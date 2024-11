“Antes de criticar, mirar los datos” El rifirrafe de Petro y Juvinao por la Universidad de Antioquia

Una nueva controversia política tuvo el presidente Gustavo Petro con una parlamentaria, esta vez se trata de la senadora del partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, una de las figuras del congreso que más oposición le ha hecho al actual jefe de Estado.

El rifirrafe entre el presidente y la parlamentaria, se dio por la actual crisis de financiación que pasa uno de los claustros académicos más importantes en Colombia: la Universidad de Antioquia.

En la tarde del jueves 14 de noviembre, los estudiantes del centro académico se movilizaron en Medellín exigiendo medidas urgentes para que la universidad salga del grave problema económico que tienen, ya que se presume que estaría ad portas de un cerramiento de la institución.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro publicó una imagen de la movilización, acompañado de una frase que decía: “Toda mi solidaridad a la juventud que lucha por la educación superior en Antioquia”.

Esto fue el detonante para que tanto Juvinao como Petro iniciaran la discusión, pues la congresista le replicó la publicación en redes sociales.

“Presidente, ¿como así que ‘toda mi solidaridad’ con los estudiantes? ¿Usted no entiende que ya no es un activista sino el PRESIDENTE, y que su gobierno es corresponsable de financiar la Universidad de Antioquia? ¿Por qué su ministro de Hacienda no ha desembolsado los recursos prometidos?”, escribió Catherine Juvinao.

El jefe de Estado respondió, explicando las verdaderas razones por la que la universidad pasa por la crisis financiera, adjudicándole la responsabilidad a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

“Mi estimada parlamentaria, antes de críticar, mirar los datos. La universidad de Antioquia está siendo prácticamente sostenida por la nación. Es la caída drástica de la contratación de la Universidad por los gobiernos de Antioquia y Medellín, lo que ha desplomado el equilibrio financiero de la Universidad. Se repite en ciertas mentalidades fascistas aquello gritado en la Universidad de Salamanca.por los camisas azules de los franquistas: “que muera la inteligencia”, gritaban. El gobierno nacional no dejará sola a la juventud popular de Antioquia”, señaló Petro.