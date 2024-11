¿Las disidencias de las disidencias? Se divide la Segunda Marquetalia de ‘Iván Márquez’

La Segunda Marquetalia, el grupo disidente de las extintas Farc comandado por alias Iván Márquez, sufrió una profunda división que quedó expuesta tras unos diálogos que adelantaron algunos de sus miembros con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Así lo dejaron ver por medio de una carta revelada este miércoles 20 de noviembre. El documento está firmado por las organizaciones guerrilleras Comandos de Frontera - Ejército Bolivariano y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.

PUBLICIDAD

(Lea también: Fiscalía acusó a los presuntos responsables del asesinato de una mujer trans en Cali).

En la misiva reconstruyen un episodio que se presentó durante la semana pasada, cuando apareció una carta de ‘Iván Márquez’ en la cual desautorizaba las conversaciones de paz que se estaban llevando a cabo en el departamento de Putumayo.

“De manera unilateral, el comandante Iván Márquez manifiesta, que la reunión prevista para el 16 del presente mes con la delegación del Gobierno la CGP y los CDF-EB, no los compromete a ellos como Segunda Marquetalia; hecho que nos permite evaluar que es un claro rompimiento con el mecanismo de coordinación y unidad que veniamos consolidando en búsqueda de la paz, los cambios en los territorios y la reconciliación de las y los colombianos”, indicaron las organizaciones guerrilleras en su comunicado publicado este miércoles.

Si bien señalaron que respetan la decisión que tomó ‘Iván Márquez’, fueron claros en advertir que no la comparten en absoluto. Incluso criticaron con vehemencia la posición que tomó el comandante de la Segunda Marquetalia.

“La paz los cambios democráticos y la reconciliación de los pueblos, no puede girar al redor de una persona o personas. La paz no es propiedad privada o exclusiva de unos; la paz es de las comunidades, que has sufrido durante décadas le exclusión y el abandono del Estado”, advirtieron.

Ya no usarán el nombre de Segunda Marquetalia

En esa medida, señalaron que rompen con la Segunda Marquetalia y manifestaron su voluntad de seguir recorriendo el camino de la paz en atención a las necesidades que tienen las comunidades en los territorios.

PUBLICIDAD

“Nos deslindamos del nombre de la Segunda Marquetalia y en adelante, no utilizaremos esta sigla. Ratificamos nuestro compromiso de continuar adelantando las gestiones necesarias, con el gobierno del presidente Gustavo Petro y la OCCP, con el objetivo de concretar un gran acuerdo por la paz, junto con el pueblo, sus lideres y lideresas, sus organizaciones sociales de base, con los pueblos Indigenas, Afros y todos los sectores que se quieran vincular a este movimiento por la paz de Colombia”, concluyeron.

Y, por último, agradecieron a los países garantes de los diálogos de paz, a la ONU y a la iglesia católica.