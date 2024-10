Otty Patiño recibió información sobre Iván Márquez y asegura que está vivo

El Alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, se refirió nuevamente al misterio sobre la presunta muerte de Iván Márquez, que según los rumores se habría registrado en medio de una operación quirúrgica que se estaría realizando. Sin embargo, este jueves, 24 de octubre, fuentes confiables le habrían asegurado a Patiño que el máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia, estaría vivo.

Patiño aseguró que la información que ha recibido de sus fuentes confiables le indican que Márquez no ha muerto.

¿Se murió Iván Márquez?

“Recibí versiones de otras partes donde me dicen que está vivo. Sí, está vivo, pues son confiables”, dijo Patiño a periodistas en el marco de un evento de la COP16 en Cali.

Sin embargo, poco después Patiño le dijo a El Tiempo que: “No puedo afirmarlo contundentemente. En medio de mis averiguaciones, recibí esa información de una fuente altamente confiable. Esa fuente me dice que es una especulación y que no hay confirmación de que esté muerto”.

En relación al origen de la información que le permite asegurar que Iván Márquez no ha muerto, le dijo al mismo medio que: “Mi fuente no es venezolana, es una fuente altamente confiable”.

Sobre los rumores que rodearon la supuesta muerte de Iván Márquez, Patiño indicó que el Gobierno estaba verificando la veracidad de la información que se indicaba, en la que se aseguraba que Márquez había muerto durante un procedimiento médico.

El pasado miércoles, 23 de octubre, el canciller, Luis Gilberto Murillo, aseguró que el Gobierno le enviará a Venezuela una nota diplomática para que informen si sabe algo de la presunta muerte de máximo cabecilla de la Segunda Marquetalia.

Hace un par de días, Patiño reveló detalles sobre el atentado que dejó en grave estado de salud de Márquez: “La versión es que recibió una caja de tabacos y al abrirla le estalló. Creo que quedó inconsciente, perdió un brazo, perdió un ojo, quedó sordo de un oído, quedó con una esquirla en la cabeza, que no la pudieron sacar”.