¿Petro se desmarca de Venezuela? Aseguró que “fue un error las elecciones” y señaló a Milei de “nuevo fascismo”

En la participación del presidente Gustavo Petro en la Cumbre de Líderes del G-20, realizada en Río de Janeiro, Brasil, el mandatario atendió una entrevista para el medio de comunicación Globonews, donde se refirió a varios temas de coyuntura internacional. Petro fue consultado sobre la situación de Venezuela y su opinión de nuevos liderazgos de tendencia a extrema derecha.

Respecto a la elección de Nicolás Maduro, el presidente llamó la atención por sus declaraciones, donde se desmarcó del mandatario venezolano asegurando que las elecciones “fueron un error”.

“Yo creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Fue un error las elecciones, después yo fui partidiario de que se hicieran, pero no hay un voto libre si hay un bloqueo. (...) La exigencia de un cambio radical de gobierno en este momento no es realista, pero yo creo que va haber un momento donde Venezuela sepa, que poniéndose de acuerdo él mismo, cómo va a blindar su país de agentes nocivos para su sociedad de los poderes mundiales”, aseguró Petro.

Por otro lado, el gobernante también se refirió a Javier Milei y Donald Trump.

“Las extremas derechas, yo le llamo fascismos del nuevo tipo. El fascismo italiano, alemán o español, de mediados del siglo XX, no eran libre cambista, no era de libre mercado, eran proteccionistas. Milei es de libre mercado, Trump es proteccionista, hay una diversidad en los términos que hace que no se pueda igualar, porque la historia no es igual. (...) Sí hay algo que equipara, el fascismo se definía también por la eliminación violenta de la diferencia y es ahí donde está el punto común con hoy; hoy muchos quieren eliminar la diferencia y quieren eliminar la diferencia porque les da miedo, también los nazis subieron al poder”, aseveró el mandatario.