Petro aseguró que está en contra de la reelección en Colombia

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado en el ojo del huracán desde que inició hace dos años por las polémicas alrededor de su mandato, su gabinete, sus decisiones y lo que hará a futuro con respecto a su estancia en el poder. Desde que se empezó a hablar de una constituyente el presidente Petro ha insinuado que podría aspirar a un segundo mandato y al ver que eso no favoreció su imágen se retractó, pero varias personas no descartan que lo quiera hacer.

Ante esto, se ha abierto la discusión sobre si Petro está a tiempo de realizar una reforma que le permita ser reelegido en las próximas elecciones, a tal punto que dan por sentado que es imposible que pueda si quiera optar a esta posibilidad. De hecho, un usuario de X aseguró que “aquí quien hizo el ejercicio de hacer aprobar la reelección fue el uribismo. Por tiempos, sería imposible que se aprobara una reforma para que el presidente Gustavo Petro pudiera ser reelegido”. Ante esto, el presidente respondió.

También en su cuenta de X, Petro aseguró que “quien aprobó la reelección no fui yo. Yo voté en contra. Cuando decidieron suspender esa política después de dos reelecciones: Uribe y Santos, fué Santos. El gobierno nacional no presenta ni apoya ninguna fórmula de reelección. El 7 de agosto me iré contento del Palacio, bastante contento si he reducido la pobreza en Colombia”. Con esto, el mandatario busca disipar las dudas alrededor de su mandato.

Finalmente, el presidente aseguró que “así que, como el trino que dice que voy a tener un hijo, después de 14 años de hacerme una vasectomía, el que habla de la reelección de Petro, no es sino una Fake News, que me hace reír”.