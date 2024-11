“Le ganamos el aplausómetro a Milei”: Petro luego de la plenaria del G20

Desde la conferencia del G20, que actualmente se desarrolla en Brasil, el presidente Gustavo Petro se mostró positivo ante el reconocimiento que está recibiendo sobre los demás mandatarios del mundo que se aglomeran en este importante evento. Sumado a esto, el mandatario se comparó con Javier Milei, presidente de Argentina, y dijo: “comparado con aplausos, pues obviamente ganamos el aplausómetro con Milei”. Ante esto, varias personas aseguraron que eso no determina nada porque Milei le gana a Petro en resultados, gobernabilidad y conocimiento.

Pese a estas declaraciones del presidente Gustavo Petro, el mandatario de los colombianos aseguró que lo importante no son los aplausos, sino las ideas que cada mandatario expresa y representa desde su posición de poder. “Parece importante como una discusión mundial que nos va a afectar a todos en nuestros países y prevenir esa hecatombe social y tener una fórmula como la renta ciudadana universal, por ejemplo que implica un cambio de las finanzas públicas mundiales, pero parece importante como punto de discusión”, aseguró el presidente Petro.

De igual forma, las declaraciones sobre el reconocimiento positivo que manifestó el presidente a su favor en el G20 no pasaron desapercibidas en el país. Por ejemplo, la senadora del Centro Democrático y candidata para las elecciones presidenciales del 2026, María Fernanda Cabal, aseguró en su cuenta de X que “No hay punto de comparación entre un gran economista como Javier Milei y un pobre comunista como usted”. Adicionalmente, varias personas aseguraron que Milei no podrá tener el beneplácito de los otros mandatario, pero si tiene el de sus connacionales, que es más importante.

¿Qué es el G20?

El G20 es un foro internacional que agrupa a las principales economías del mundo, tanto desarrolladas como emergentes, con el objetivo de abordar cuestiones económicas globales. Fue creado en 1999 para promover la cooperación financiera y económica, especialmente tras la crisis financiera asiática de 1997. A lo largo de los años, el G20 ha evolucionado para incluir debates sobre temas como el cambio climático, la seguridad sanitaria y la pobreza. Sus decisiones influyen significativamente en la economía global, pues representan alrededor del 85% del PIB mundial y el 75% del comercio internacional.