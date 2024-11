Buscan a dos mujeres que robaron y dejaron en la calle a un extranjero en Medellín

A través de las redes sociales se conoció el video en el que se observa a las dos mujeres en un antejardín en compañía del extranjero, al que dejaron abandonado a su suerte en plena calle. Ahora la misión de las autoridades es Medellín, es lograr encontrar a las mujeres, pues se logró establecer que le robaron todas sus pertenencias.

En las imágenes se observa a las dos mujeres, jóvenes, que están sentadas en un antejardín en compañía del hombre, que parece profundamente dormido.

Buscan a mujeres que robaron a extranjero en Medellín

Las mujeres aparecen en el video con un comportamiento sospechoso, ya que es evidente el momento en el que ambas miran para lado y lado antes de abandonar al hombre en el suelo.

Denuncias Antioquia publicó el video a través de sus redes sociales, en el que informó que el hecho se registró en el barrio Buenos Aires, en la comuna 9.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Cuando en Medellín nos quedemos sin turistas extranjeros por la fama de insegura que puede coger nuestra ciudad, no nos lamentemos”, “Atenta nota @AlcaldiadeMed hay que buscar estas mujeres @PoliciaMedellin”, “Ya veo que les gusta es la adrenalina. Cualquier sarrapastrosa, les guiña el ojo y ya se ven casados con ellas. Acá las viejas no les importa eso señor extranjero. Solo tienen ojos de signo dólares, y cuando les hablas suena cuando se abre una caja registradora. MUY SONSOS”, “Lo drogaron, lo robaron, tan raro eso es como emprendimiento paisa, mentiras, es normal” y “Hay extranjeros que no aprenden de los errores de los demás, Medellin no es una ciudad segura para ellos, parece que no leen ni ven noticias”.