Falleció Francisco ‘Paco’ Ramírez, exlocutor de Tropicana que insultó a su compañera y a Petro en vivo

Este lunes, 18 de noviembre, el mundo del entretenimiento colombiano se vistió de luto tras la muerte de Francisco ‘Paco’ Ramírez, el locutor y humorista conocido por su entrañable personaje “La tía Inés”. A los 61 años, Paco dejó un legado imborrable en la radio caleña y en la vida de quienes lo conocieron. La noticia fue confirmada por la Personería de Cali a través de su cuenta oficial en redes sociales, donde expresaron su dolor por la partida del locutor.

La inesperada partida de Paco Ramírez

Tras varios días de hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Imbanaco, ubicada en la ciudad de Cali, Francisco Ramírez falleció debido a complicaciones respiratorias. El comediante, quien había mantenido un bajo perfil durante su última etapa de vida, luchaba contra graves problemas de salud, lo que finalmente llevó a su partida. La Personería de Cali, a través de un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), lamentó profundamente su fallecimiento, destacando la huella dejada por el periodista y locutor en la ciudad.

“La Personería de Cali lamenta profundamente el fallecimiento del periodista Francisco Ramírez, conocido como Paco. Su talento y carisma dieron vida al entrañable personaje de La tía Inés en Tropicana Cali y Boom FM, logrando alegrar a miles de caleños con su ingenio y sentido del humor. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento. Su legado permanecerá en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y disfrutar de su trabajo”, expresó la entidad oficial en su comunicado.

Controversia con Gustavo Petro: ¿De qué se trató?

A pesar de ser recordado principalmente por su contribución al entretenimiento, Paco Ramírez también fue protagonista de una controversia mediática que lo enfrentó al presidente Gustavo Petro. El 7 de febrero, el humorista generó un sinfín de reacciones en redes sociales luego de hacer comentarios despectivos sobre Petro, lo que desató un aluvión de críticas. En un programa de radio, Paco expresó: “La verdad te digo una cosa, me interesa muy poco Petro, si él viene y condona cosas, me parece muy bien pero, por otro lado, roba al país, es mi punto de vista. Tienes que saber que detesto tu presidente, pero si es tu noticia, a mí no me importa”.

En esa misma transmisión, Ramírez explicó que su comentario sobre el presidente fue malinterpretado. “Estábamos en el noticiero y en uno de esos momentos dije: ‘Una vez yo vi una entrevista de Popeye hablando de Petro sobre narcotráfico’, y buscamos la entrevista y la sacamos al aire, donde Popeye decía que Petro era un narcotraficante y una cantidad de otras cosas”. Según él, la situación se salió de control cuando su compañera de trabajo, Estefanía Lerma, reaccionó negativamente, lo que desató acusaciones de misoginia y ataques hacia su figura.

También el locutor es recordado por la incómoda escena en la que calificó a su compañera de trabajo como ‘boba’, luego de comentar una noticia en medio de su programa en la reconocida emisora de Tropicana en Cali.

“No haga así que son noticias buenas”, se le escuchó decir a la comunicadora, “no me sabotee las noticias, porque son buenas y positivas”. Acto seguido se le escucha responder al locutor: “No estoy saboteando tus noticias. ¿Entonces no bostezo, pues, boba?”, la mujer comunicadora de inmediato le responde ante el insulto: “Bueno, pues tampoco me diga boba”.

Despedidas de sus colegas

El mundo de la comedia y el periodismo también se despidió de Paco con mucho cariño. Carlos Enrique Sánchez, mejor conocido como ‘El Mono Sánchez’, quien compartió escenarios y experiencias laborales con el fallecido locutor, no tardó en expresar su tristeza en redes sociales. En su mensaje, Sánchez resaltó las cualidades de Paco tanto como profesional como ser humano. “Tuve la oportunidad de conocerte, Paco, Tía Inés, en los medios y luego como emprendedor, profesional, defensor de la verdad y las buenas obras por la gente, los peluditos y nuestra ciudad. Buen viaje al abrazo de Dios”, escribió con profunda emoción.