“Tirando los prohibidos”: Petro bailó con la comunidad de la Guajira en su visita al departamento

En la tarde del jueves 15 de noviembre, el presidente Gustavo Petro visitó Uribia, en La Guajira, para ponerse al frente de la emergencia que vive la comunidad por la ola invernal. Alí el mandatario se percató de la demora en las obras del hospital y, al ordenar su intervención para que se termine el proyecto, dijo que “esos hospitales móviles, a través de la emergencia, se pueden comprar ya, que están disponibles”.

Luego de un recorrido por este corregimiento, donde escuchó las necesidades de las comunidades wayuu, el jefe de Estado aseguró que “el planeta está golpeándonos con cada vez más fuerza”, por lo que reiteró que “por eso tenemos que prepararnos cada vez más, por eso aquí tiene que estar el hospital listo y no en obra, como acabo de verlo”.

“Que no vienen a trabajar y no por culpa de los trabajadores, sino porque no les pagan, habiendo nosotros mismos trasladado la plata para el gerente de la ESE, y entonces, ¿dónde está la plata? Si no les pagaron a los trabajadores. Se ha ido perdiendo, y entonces nosotros vamos a actuar. El hospital se interviene, y el ministro de Salud debe garantizar que se haga”, aseguró.

Como alternativa, ordenó que, mientras se hace el hospital, “se coloquen aquí instalaciones de salud pública, incluso que lleguen a ser del nivel de segundo, nivel de complejidad, instalaciones más livianas para hacerlas más rápido, mientras se hace la obra dura. El ministro de Salud se ha comprometido a que eso suceda en el acto”.

Sin embargo, lo más llamativo fue cuando el presidente fue recibido por toda la comunidad y lo pusieron a bailar música autóctona del departamento.

Al respecto el presidente escribió: “No es que me sepa mucho los pasos de este baile”.

Vías para la soberanía

En su diálogo con las comunidades, el presidente Petro se refirió al problema de acceso a estos corregimientos de la Alta Guajira y dijo que “Venezuela nos ha ayudado prestando la carretera, que llega hasta cerca de acá, Castilletes. Eso ha sido un tremendo peladero con las tierras desde hace décadas, pero hoy por hoy las dos naciones se ayudan, porque un día será aquí y otro día será allá”.

Por esta razón, aseguró que “la Ministra de Transporte nos va a dar un informe, en una próxima oportunidad, para ver qué tan rápido, en realidad, se están haciendo las vías de aquí, porque —en mi opinión— las vías de aquí son fundamentales para Colombia, no solo para las comunidades de aquí, sino que este es un tema de soberanía”.