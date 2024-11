Cayó el segundo cabecilla del Tren de Aragua en Colombia: Petro lo confirmó

Hace minutos el presidente Gustavo Petro confirmó que cayó el segundo cabecilla del Tren de Aragua en Colombia. De acuerdo con la información compartida por el primer mandatario, el operativo para dar con su captura lo realizó la Policía Nacional de Colombia con el apoyo de las fuerzas venezolanas.

Los hechos, reza el informe policial compartido por el presidente, ocurrieron el pasado viernes 15 de noviembre en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. El nombre del cabecilla es Jeison Alexander Lorca Salazar, también conocido como alias Jeison Comino.

Según indicaron, Lorca Salazar era solicitado por Venezuela por medio de una notificación roja de Interpol. De hecho, tenía un proceso penal abierto por los delitos de Terrorismo, Asociación para Delinquir Agravada, Tráfico de Armas / Municiones y Extorsión.

Habría sido cabecilla de dos organizaciones criminales

Alias Jeison Comino no solo era conocido en su país por cometer múltiples delitos, sino también por operar en distintas bandas delincuenciales de gran influencia. En los detalles del perfil y la trayectoria del objetivo, el reporte policial indica que no Lorca Salazar no solo se venía desempeñando como el segundo cabecilla de la banda multicrimen El Tren de Aragua, sino que también era el jefe de otra banda conocida como ‘El Jeison’.

Esta última estaría ejerciendo su influencia criminal en las zonas de Tasajera y Los Teques, que hacen parte del estado de Aragua en Venezuela.

El primer mandatario, además, compartió una fotografía y un video del capturado. Allí se observa el momento en el que es detenido por los uniformados de la Policía Nacional, mientras se encontraba en una casa de Los Santos. El mandatario, sin embargo, no dio detalles sobre el posible proceso de extradición hacia Venezuela de este señalado criminal.