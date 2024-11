Uribe se cuestionó por qué el presidente Petro está presionando a la justicia en el caso de su hermano

Nuevamente las redes sociales fueron partícipes de un rifirrafe entre el presidente Petro y el expresidente Uribe, esta vez el tema de discusión fueron los casos ante la justicia y polémicas de los hermanos de cada uno. Todo empezó porque después de cuatro años, y casualmente durante el Gobierno Petro, el hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe, la justicia colombiana anunció que emitirá una sentencia en su contra por ser el presunto responsable de la creación del grupo paramilitar denominado “Los 12 Apóstoles”.

PUBLICIDAD

Lea también: “Y yo esperando que hubiera una disculpa pública”: Petro saca pecho por su hallazgo de Pegasus

El juicio a Santiago Uribe Vélez comenzó oficialmente hace más de tres años, el 9 de febrero de 2021, cuando terminaron las audiencias públicas que se habían extendido durante más de dos años. En ese momento, tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron la condena del hacendado, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por su presunta participación en un concierto para delinquir agravado y por ser el autor intelectual del homicidio de Camilo Barrientos, quien fue asesinado por el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” en Yarumal, Antioquia.

Ante la aparente resolución por parte de la justicia, que presuntamente finalmente se decidió por emitir una sentencia en el caso, el presidente Petro en su cuenta de X aseguró que desde el 2011 él ya sabía la verdad. El presidente citó un trino suyo de ese año en el que adjuntaba un enlace a una investigación que probaba que Santiago Uribe fue clave para el origen del paramilitarismo en Antioquia por medio del grupo “Los 12 Apóstoles”.

Uribe le recriminó a Petro que él no se metió en el tema de su hermano

Ante esto, el expresidente Uribe, quien también está en juicio, pero por presunto soborno a testigos, entre otros crímenes, se refirió al tema y se cuestionó por qué el presidente de Colombia está tan pendiente del caso suyo y del de su hermano. “El Presidente Petro, con la presión a la justicia, en el caso de mi hermano y en otros, revela su propósito de suplantarla. Grave que siga el ejemplo de Maduro. Presidente Petro mañana nos vemos con lo de mi hermano, que no me meteré con el suyo porque el mío no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran”, aseguró Uribe en su cuenta de X.