“Y yo esperando que hubiera una disculpa pública”: Petro saca pecho por su hallazgo de Pegasus

La confirmación de que finalmente si hubo compra del software pegasus en Colombia, a través de dinero norteamericano, ha generado un sin fin de reacciones en la política colombiana. Una de ellas era el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro.

El jefe de Estado se mostró visiblemente sorprendido tras la noticia, luego de que su embajador en Washington mantuviera una reunión en la Casa Blanca, donde altos funcionarios confirmaran la adquisición del software espía.

“Hemos hablado de la ciberdefensa, que ahora se puso de moda, y las palabras a veces confunden, no es lo mismo ciberdefensa que espionaje y en eso tenemos que trazar una frontera porque las fronteras también son débiles. No es lo mismo tener un software para cazar mafiosos, que hacerlo sin orden judicial, a menos que la constitución del 91 no sirva para nada”, dijo el presidente en un evento público.

Sin embargo, unas horas después Petro volvió a referirse al tema pero esta vez, sacando pecho de que si tenía razón de Pegasus y reclamándole al “periodismo tradicional” que no se disculparan con él por llamarlo “loco y mentiroso”.

“Y yo esperando .que hubiera una disculpa pública de los periodistas tradicionales que al otro día de mi denuncia sobre la compra de Pegasus en Colombia, dijeron que yo era un loco y mentiroso y que era una cortina de humo”, escribió el mandatario en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Reunión del embajador en Washington sobre Pegasus

El representante de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, respondió preguntas para medios de comunicación sobre lo revelado en la reunión

“Tuvimos una reunión larga y franca con personas del más alto nivel del equipo de seguridad de Casa Blanca, dieron explicaciones y ratificaron muchas de las informaciones que han salido en los medios colombianos”.

Más adelante, el embajador confirmó que si bien el encuentro se dio en una buena relación de la que gozan ambos países, pidió transparencia y publicación de la información que obtuvieron.

“Lo que nos aseguraron es que efectivamente fueron recursos norteamericanos utilizados para la adquisición del software Pegasus, que se hizo en las fechas que se han reportado en los medios, que fue para una utilización de la lucha contra el narcotráfico y su utilización estaba dirigido exclusivamente a los carteles de la droga de Colombia y México”, complementó el embajador.