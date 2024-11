Vicky Dávila denuncia ‘chuzadas’ y persecución judicial por parte de la Fiscalía: “Buscan callarme”

La directora de la revista Semana, Vicky Dávila, ha denunciado lo que considera una persecución judicial orquestada por la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo. Esta controversia se originó tras la apertura de una noticia criminal relacionada con un software de espionaje, Pegasus, y una denuncia presentada por Orlando José Serpa Teherán.

Dávila ha criticado abiertamente a la Fiscalía por iniciar esta investigación, sosteniendo que no tiene ninguna relación con el software de espionaje mencionado. En sus declaraciones, expresó: “La fiscal de bolsillo de Petro me abrió una noticia criminal con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista. La denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza da que la Fiscalía actúe con tal celeridad prestándose a una infamia”.

La periodista ha manifestado que esta situación no solo afecta su integridad profesional, sino que también pone en riesgo la libertad de prensa. La reacción de Dávila se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el periodismo investigativo y las instituciones gubernamentales.

Respuesta de la Fiscalía

En respuesta a las acusaciones de Dávila, la Fiscalía utilizó su cuenta en X (anteriormente Twitter) para aclarar su posición. Aseguró que “es respetuosa de la libertad de expresión y de la libertad de prensa”, subrayando la importancia de no vulnerar el secreto profesional de los periodistas. “Cualquier conducta contraria a esta directriz constituye delito”, señalaron.

Además, la Fiscalía destacó que la investigación en contra de Dávila no es considerada un caso priorizado, lo que significa que no tiene la misma urgencia o relevancia que otros asuntos tratados por el ente acusador. “El estudio de la denuncia interpuesta en contra de la periodista NO tiene calidad de caso priorizado”, explicaron, lo que implica que está siendo manejada de manera rutinaria.

La controversia gira en torno a las acusaciones de que Dávila ha utilizado el software Pegasus para realizar investigaciones sobre el presidente Gustavo Petro y su círculo cercano. La periodista ha sido señalada por la revelación de los ‘Petrovideos’, que expusieron una presunta estrategia para desacreditar a políticos opositores durante la campaña electoral.

En un giro significativo, Dávila aseguró que la fuente de los ‘Petrovideos’ pertenece a la Colombia Humana y actualmente está vinculada al Gobierno. Esto sugiere que la denuncia en su contra podría ser un intento de la Fiscalía de obtener acceso a sus fuentes y limitar su capacidad de investigación.

Dávila ha expresado su preocupación de que esta investigación sea parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para desincentivar a los periodistas de investigar casos de corrupción relacionados con el gobierno actual. En sus publicaciones, afirmó que tiene pruebas de que la Fiscalía está interceptando sus llamadas, señalando que el escándalo de los ‘Petrovideos’ sirve como una justificación para llevar a cabo “chuzadas” (intercepciones ilegales).

“El propósito de la apertura de su noticia criminal y la ‘priorización’ de la misma es no solo poder interceptarme para conocer mis fuentes, sino también, hacerme seguimientos, de tal manera que me dificulta enormemente mi labor periodística”, enfatizó Dávila en sus redes sociales.