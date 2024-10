¿Qué está pasando con Vicky Dávila? Fiscalía abrió una noticia criminal y ella denuncia presunta persecución

Sin lugar a dudas uno de los personajes públicos más polémicos del país es la periodista y directora de la Revista Semana, Vicky Dávila. En más de una ocasión, ella ha sido foco de la opinión pública por sus denuncias, acaloradas discusiones y hasta los rumores de una aspiración política por la presidencia del país. En el más reciente capítulo relacionado con Dávila, la Fiscalía hizo oficial la apertura de una noticia criminal por un tema relacionado con sus fuentes de información.

Para entender el contexto de la noticia, es importante resaltar que la nota emitida tiene como objeto la denuncia de alguien cercano al petrismo, quien la vinculó con el sistema de espionaje Pegasus, presuntamente adquirido por Colombia durante la administración de Iván Duque.

Según la periodista, el documento que no da detalles claros sobre los hechos, habla de supuestas “interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, espionaje ilegal y traición a la patria”.

Sobre el particular, Dávila aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje al petrismo afirmando que le daba vergüenza la denuncia y que con esto, la Fiscalía solo buscaba intimidarla. “No tengo nada que ver con Pegasus (...). La fiscal de bolsillo de Petro me abrió una noticia criminal con el único propósito de intimidarme y callarme como periodista. La denuncia presentada da vergüenza, pero más vergüenza da que la Fiscalía actúe con tal celeridad prestándose a una infamia”, afirmó.

En ese mismo sentido Vicky también se fue de frente contra la fiscal Luz Adriana Camargo afirmando que desde el gobierno se está buscando encontrar una manera legal de interceptarla y así poder conocer detalles relacionados con sus investigaciones y fuentes.

“Quien me denuncia es un fanático petrista que, sin pruebas, ¿por qué no las presenta?, porque no existen, porque no hay, pide que me investiguen por lo que ha dicho Petro, un obvio plan que ha quedado al descubierto”, manifestó.

¿Qué es una noticia criminal en Colombia?

Según el manual de la policía Judicial de la Fiscalía General, una noticia criminal es “el conocimiento o la información obtenida por la policía judicial o la Fiscalía General de la Nación, a través de servidores públicos y con relación a la comisión de una o varias conductas que revisten las características de un delito, exteriorizada por medio de distintas formas o fuentes. Puede ser verbal, escrita o formulada valiéndose de cualquier medio técnico, que por lo general permite la identificación del autor de la misma”.

Es decir, una ‘noticia criminal’ es el reporte inicial de un hecho que puede constituir un delito. Este término se refiere a la información o aviso que recibe la Fiscalía General de la Nación, las autoridades policiales u otros entes competentes sobre una posible actividad delictiva. Cabe destacar que, una vez recibida, la noticia criminal activa la acción penal y la investigación por parte de las autoridades, lo que significa que la Fiscalía o la policía pueden iniciar formalmente las pesquisas para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y tomar las medidas legales correspondientes.

¿El ladrón juzga por su condición?

Una vez publicada en redes sociales la denuncia de Vicky Dávila, el presidente colombiano Gustavo Petro se manifestó sobre el caso. En su intervención, el mandatario recalcó que la época en la que la Fiscalía obedecía a la presidencia ya pasó. “Los tiempos en que una fiscalía obedecía la política del gobernante y extorsionaba a sus opositores, pasaron. Los tiempos en que las fiscalías eran cómplices de los peores criminales, pasaron. Los tiempos en que se uso la fiscalía como policía política e ideológica, pasaron”, escribió.