Del coscorrón al manotazo: Germán Vargas Lleras habría golpeado a su asesora de prensa

En las últimas horas se conoció un video en el que aparece Germán Vargas Lleras sentado en una mesa de comedor, hablando con una mujer, cuando de un momento a otro reacciona de manera violenta y lanza un manotazo contra la que sería la asesora de prensa de Cambio Radical, según indica La Silla Vacía.

El hecho se registró en una reunión política en el Huila, en donde segundos antes del manotazo, se le veía sonriente y amable a Vargas Lleras.

Germán Vargas Lleras le da un manotazo a su asesora de prensa

En el video se observa a Vargas Lleras que cambia de semblante de un segundo a otro, porque pasa de estarle sonriendo a su interlocutora a lanzar el manotazo y con una mirada violenta dice: “¿Qué es lo que me toca?”. Una voz de una mujer, que sería la asesora, de inmediato le dice: “no, perdón, era por el micrófono”.

Luego Vargas Lleras se reacomoda en la silla, se arregla el cuello de la camisa y aparece una mujer que le entrega un pocillo. Se le escucha decirle a otra persona, presuntamente a la asesora: “No vas a sacar eso” y la voz de mujer agrega: “No jefe, no sale, no sale”.

Y, como si nada, retoma su conversación tranquilamente con la señora con la que está compartiendo la mesa.

Cabe recordar que en el 2016 cuando estaba en una correría política en el Huila, le dio un coscorrón a uno de sus escoltas cuando se acercó para separar a unas mujeres que se le habían acercado.

Usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “No es irrelevante. Este señor es mala gente, se nota a leguas. Su comportamiento en este ámbito “privado” es otro capítulo del coscorrón. Un mala gente que NO va a ser presidente de los colombianos jamás!”, “La campaña de Vargas lleras, acaba de nacer muerta. Su “vehemencia” vuelve a quemarlo”, “Este señor no se aguanta ni a si mismo! El talante de los políticos en Colombia!” y “Sabe que la embarró y por eso advierte que no vaya a salir eso”.