Funcionaria del Ministerio del Interior denuncia por acoso sexual a Diego Cancino, director de la SAE.

En una grave denuncia que ha generado impacto en el ámbito político, Viviana Vargas Ávila, funcionaria del Ministerio del Interior, relató a la revista Cambio el presunto acoso sexual que vivió a manos de Diego Cancino, actual presidente de la SAE y en aquel entonces viceministro del Interior. Según el testimonio de Vargas, los hechos ocurrieron el 9 de octubre, día en que acudió a Cancino en busca de nuevas oportunidades laborales. La conversación comenzó con un enfoque profesional, pero rápidamente dio un giro, según narra Vargas, cuando Cancino le extendió una invitación a almorzar en su apartamento, ubicada en la residencia del actual presidente de la SAE.

El momento en el que el director de la SAE habría abusado de funcionaria de MinInterior

Vargas llegó al lugar a las 2:30 p.m., y durante la primera parte del encuentro, Cancino parecía interesado en temas laborales, conversando sobre el entorno político y el perfil profesional de Vargas. Sin embargo, el ambiente cambió cuando Cancino sirvió el almuerzo y ofreció copas de vino, insistiendo varias veces en que Vargas bebiera. Según su relato, Cancino comenzó a elogiarla insistentemente, y fue en este momento cuando realizó el primer intento de contacto físico inapropiado. Según Vargas, Cancino la abrazó desde atrás, introdujo las manos bajo su blusa y, sin consentimiento, le tocó los senos.

A este incidente inicial le siguió un segundo intento de Cancino de acercarse físicamente. Según Vargas, el presidente de la SAE la tomó de las manos y trató de besarla, a lo cual ella respondió de inmediato, aclarando que su interés era exclusivamente profesional y político. En varias ocasiones, Vargas notó cómo Cancino mostraba señales de ansiedad, subiendo a su habitación, entrando al baño y regresando para volver a intentar un acercamiento.

Desesperada y buscando una salida, Vargas intentó retirarse del apartamento, pero Cancino no se lo permitió. Ante la imposibilidad de marcharse, Vargas decidió llamar a algunos amigos cercanos, quienes acudieron al lugar. La presencia de otros no disuadió a Cancino, quien, según Vargas, siguió realizando intentos de contacto físico inapropiado, incluso en presencia de los demás. A las 11:00 p.m., Cancino se retiró a su habitación, aparentemente cansado. Sin embargo, poco después, Vargas y sus amigos escucharon un fuerte ruido que los hizo subir a revisar. Al llegar, encontraron a Cancino en el suelo, quien aprovechó el momento para agarrar a Vargas del brazo e intentar besarla a la fuerza.

Continuos intentos de contacto de director de la SAE con Viviana Vargas Ávila, funcionaria de MinInterior

Tras los incidentes, Cancino intentó en varias ocasiones reanudar el contacto con Vargas. El 16 de octubre, le propuso otro almuerzo en su apartamento, pero Vargas evitó aceptar la invitación, señalando compromisos personales. Ante la insistencia de Cancino, Vargas se vio en la necesidad de dejar en claro sus sentimientos al respecto. En un mensaje directo, Vargas le explicó que el comportamiento de Cancino la había hecho sentir incómoda, y reiteró que solo estaba interesada en tratar asuntos profesionales y políticos.

Vargas expresó su inconformidad y recalcó que sus límites no fueron respetados. “Ayer, cuando intenté centrarme en temas de trabajo, tu comportamiento fue inapropiado y me hizo sentir incómoda; a pesar de que fui clara en mis intenciones y reiteré en varias ocasiones que solo buscaba discutir asuntos profesionales. Quiero ser muy directa: no estoy interesada en ningún tipo de relación que no sea estrictamente laboral o política”, expresó Vargas en un mensaje dirigido a Cancino.

Respuesta de Diego Cancino a la denuncia sobre presunto abuso sexual

Cancino respondió a los mensajes de Vargas disculpándose por su conducta y reconociendo su error. En un mensaje escrito, le expresó: “Te ofrezco sinceras y profundas excusas, perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así. Te escucho y asumo las claridades que pones”. A pesar de esta disculpa, Cancino siguió enviando mensajes a Vargas en días posteriores, pidiendo hablar nuevamente con ella.

Reacciones sobre el escándalo por el presunto abuso sexual de director de la SAE contra Viviana Vargas Ávila

La denuncia ha generado una fuerte reacción en redes sociales y en el entorno político. Uno de los pronunciamientos más contundentes provino de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, quien manifestó su rechazo y exigió a las autoridades tomar acción inmediata. “Inadmisible. @FiscaliaCol tiene evidencia para avanzar en la investigación. Mientras tanto, Diego Cancino debe renunciar y el Gobierno debe exigírselo”, escribió Marín en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también mostró su solidaridad con Vargas y su rechazo hacia cualquier tipo de abuso de poder o violencia de género. En un mensaje difundido en su cuenta de X, el ministro afirmó: “Expreso mi solidaridad y apoyo a Yuly Viviana Vargas. Apenas conocí su denuncia, me comuniqué con ella para reafirmarle todo el respaldo del @MinInterior. Rechazamos contundentemente cualquier forma de violencia de género y abuso de poder. No podemos permitir que estas conductas tengan cabida en nuestras instituciones”.

La denuncia contra Diego Cancino ha desatado una discusión sobre el abuso de poder y la vulnerabilidad de los funcionarios y trabajadores en entornos laborales jerárquicos. El mensaje de Vargas resaltó su miedo a las repercusiones que podía tener el hecho de rechazar las insinuaciones del presidente de la SAE, dada su posición de autoridad. “Tu rol y poder político me generaron temor sobre cómo manejar la situación, lo que me llevó a actuar siempre con respeto, pero sin dejar de establecer mis límites. Sin embargo, estos límites no fueron respetados, y eso me ha dejado con una sensación de desconfianza y preocupación”, declaró Vargas.

El caso ha llevado a cuestionamientos sobre el entorno laboral en instituciones públicas y la necesidad de reforzar los protocolos para prevenir este tipo de situaciones. Desde que salió a la luz la denuncia de Vargas, se han planteado llamados para fortalecer las políticas de protección y apoyo a quienes se atreven a denunciar.

Investigación contra Cancino, director de la SAE por presunto abuso a funcionaria de MinInterior

Hasta ahora, la Fiscalía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, aunque los llamados a que avance en la investigación han aumentado. La atención pública se centra en la respuesta que dará la Fiscalía y en las posibles consecuencias que enfrentará Cancino. La denuncia de Vargas sigue generando eco en la opinión pública, que espera ver una respuesta contundente y el desarrollo de acciones preventivas para que estos incidentes no se repitan en las instituciones públicas.

Viviana Vargas, por su parte, ha expresado su agradecimiento a las personas y organizaciones que han mostrado su apoyo. La funcionaria manifestó que seguirá adelante con su denuncia, en espera de justicia y de que su caso sirva para dar visibilidad a la problemática del acoso en los espacios laborales del país.