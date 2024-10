“Explíquenle a un petrista cerrero triple A”: Uribe lanza su estrategia para ganar las elecciones en 2026

Ya se calientan motores para lo que serán las elecciones presidenciales del 2026, y el expresidente Álvaro Uribe dio a conocer un poco de lo que será su estrategia para nuevamente, tener en el cargo más importante del país, alguien de su partido.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el líder del Centro Democrático se refirió a los precandidatos y precandidatas que tiene y cómo ganar los comicios del 2026, dando a interpretar que se deberá convencer a los seguidores del presidente Gustavo Petro, llamándolos “Petristas cerreros triple A”.

“Tenemos una gran bancada parlamentaria, extraordinarias precandidatas y precandidatos a la presidencia de la República. Vamos avanzando. Hablemos con todos los colombianos. Si por ahí hay un petrista cerrero triple A, explíquenle lo que es este partido, que es un partido de garantías para todos”, señala Álvaro Uribe.

Renglón seguido el exmandatario continúo dando su opinión e incluso tachó del Gobierno Nacional de “vieja escuela marxista dictatorial”.

“Explíquenle eso a un petrista cerrero. Y en la primera reunión si es triple A, le puede quitar una A, e insistiendo se puede llegar a quitarle las tres A. (...) La opinión es lo que defiende nuestra tesis, la opinión en lo que defiende el país de las amenazas de quiebres institucionales. Parece en vano nuestra oposición porque el gobierno todo lo impone, porque con el gobierno no hay lugar al examen analítico. El gobierno se quedó en la vieja escuela marxista dictatorial”, aseveró el expresidente.

Precandidatos presidenciales del Centro Democrático

Hasta el momento la senadora María Fernanda Cabal y el senador Miguel Uribe, son los precandidatos oficiales que estarán en las elecciones presidenciales de 2026. No obstante, se conoce también que la parlamentara Paloma Valencia también será otra de las opciones; no obstante aún al interior del partido no se ha definido el sistema de cómo se elegirá el candidato único.