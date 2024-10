Petro celebró la subida de su favorabilidad en las encuestas ¿Ahora si le sirven?

El Centro Nacional de Consultoría reveló una nueva encuesta nacional con la que buscaron determinar el nivel de favorabilidad que tiene el presidente Petro en la sociedad. Según reveló la encuesta, el presidente habría pasado del 44% al 51% de favorabilidad, algo bastante relevante teniendo en cuenta que su favorabilidad llegó a estar en la barrera del 30%. Ahora bien, varias personas se cuestionan si el resultado es confiable, ya que aparentemente el DAPRE habría pagado para realizar la encuesta.

Varias personas se cuestionan por qué ahora el presidente Petro si valida las encuestas que presenta y no lo hacía cuando demostraban que la favorabilidad no estaba de su lado. Inclusive, el propio presidente aseguró que las anteriores encuestas, en las que no le iba bien, estaban mal hechas, porque las muestras estaban hechas con 700 personas, cuando deberían ser con por lo menos 2.400 personas.

El propio presidente Petro aseguró que su imágen “mi imagen se mueve entre el 40 y el 54% en las últimas encuestas, muestran ascenso, y si lo mantenemos, implica que es posible que el progresismo podrá cumplir su programa de gobierno de transformación de Colombia con éste y el próximo gobierno”. Además, el presidente Gustavo Petro también se fue en contra del CNE, ente que lo está investigando por sus actos como candidato.

“Que paguen los medios encuestas mal hechas por su tamaño muestral, por ser telefónicas y con margen de error inmenso cuando se trata del análisis regional, es un asunto que tiene que ver con la falta de control del CNE. El CNE, permite la manipulación de la ciudadanía”, aseguró el presidente. Sumado a esto también dijo “lo cierto hoy es que se han inventado una mentira que se han creído hasta los mismos miembros del CNE: que el presidente es muy impopular Las encuestas de CNC, del Celag y ahora de una entidad independiente publicada por la FM, muestran otra cosa”.